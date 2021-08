Minecraft: 5 modów, z którymi warto grać

Minecraft sam w sobie jest grą, która wystarcza na zabawę do końca życia. Ale nie znaczy to, że nie może być jeszcze lepszy. Oto kilka modów, które wzniosą rozrywkę na nowy poziom!

Spis treści

Jeśli nie wiesz, w jaki sposób instalować mody do Minecrafta, wyjaśnia to nasz poradnik - zobaczysz go tutaj. Warto wiedzieć, jak to robić, gdyż praktycznie co tydzień-dwa pojawiają się nowe, znacznie podnoszące komfort zabawy. Prezentowane tutaj to wybór spośród najlepszych - warto ich spróbować!

Just Enough Items (JEI)

Foto: curseforge

W podstawowym Minecrafcie otrzymujesz praktyczną księgę receptur. Może być wyświetlana w 2x2 (ekwipunek), 3x3 (stół rzemieślniczy) lub w piecu. Aby ją otworzyć należy wejść do interfejsu wytwarzania lub ekwipunku i nacisnąć na ikonę książki wiedzy. Jednak nie jest ona do końca wygodna, dlatego powstał mod Just Enough Items (JEI). Pokazuje on wszystkie receptury wraz z wyglądem potrzebnych do ich realizacji przedmiotów, a w miarę zbierania materiałów pokazywany jest także postęp w ich gromadzeniu pod kątem danego przepisu. Jak dotąd gracze radzili sobie dzięki poradnikom od fanów dla fanów, teraz nie jest to potrzebne.

Biomes O' Plenty

Foto: curseforge

Chcesz zobaczyć w Minecrafcie lawendowe pola, a może las deszczowy? Potrzebny będzie odpowiedni biom. Mod Biomes O' Plenty w chwili obecnej dodaje do zabawy ponad 60 biomów! Dzięki temu świat gry staje się znacznie ciekawszy, a samo odkrywanie nowych rodzajów terenów to godziny dobrej zabawy. Na liście znajdują się między innymi przerośnięte klify, tropiki, martwe lasy i wiele, wiele innych biomów. A co ważne - w każdym z nich znajdują się unikalne bloki, rośliny, kwiaty czy drzewa.

The Aether II

Foto: curseforge

The Aether II jest kontynuacją moda The Aether, który zdobył sobie dużą popularność wśród graczy. Twórca moda wyszedł z założenia, że stworzy własny Nether, ale w stylu bardziej "jasnym". Ogólnie jest to inny świat z tajemniczymi konstrukcjami, fantastycznymi stworami oraz lokacjami. Aby do niego wejść, należy stworzyć portal - w tym celu trzeba blok kwarcu "zasilić" wodą. Mod jest cały czas rozwijany i pojawiają się w nim unikalne biomy, zasiedlone przez NPC-ów wsie, a także podziemia do odkrywania.

Ice and Fire

Foto: curseforge

Mod Ice and Fire to wprowadzenie smoków jako stałych elementów świata. Możesz je niespodziewanie zobaczyć na niebie, oglądać ich polowania, a także bronić się przed nimi, jeśli zdarzy Ci się wejść na ich terytorium. Zdradzę, że one tego nie lubią. Można z nimi walczyć - ale potrzeba naprawdę mocnego łuku, diamentowej zbroi i dobrej broni ręcznej. Możesz także napotkać bestię w podziemiach - jeśli ją zabijesz, w nagrodę zyskasz smocze jajo. Jeśli wyhodujesz z niego smoka, zyskasz wierzchowca, którego wszyscy będą zazdrościć. Dodam jeszcze, że wizualnie mod wnosi nieco średniowiecznej estetyki do zabawy.

Chisels & Bits

Foto: curseforge

Chisels & Bits to coś, na co powinny zwrócić uwagę osoby kreatywne. Umożliwia on rzeźbienie materiałów za pomocą specjalnych dłut. Dzięki temu można nadać im niepowtarzalny wygląd. Dzięki temu możesz ozdobić swój dom - lub teren - w unikalny sposób. Taka opcja przydałaby się w podstawowym Minecrafice - być może Mojang zdecyduje się dodać ją do niej?

Źródło: WindowsCentral