Minecraft: Bedrock Edition wraca w wersji beta

Bedrock Edition, czyli interesujące rozszerzenie Minecrafta, ponownie zostało udostępnione w wersji beta. Przynosi liczne poprawki dla aktualizacji Caves and Cliffs. Co nowego?

Nowe edycje Bedrock pojawiają się zazwyczaj co tydzień, jednak ostatnio była przerwa. Mojang szykowało bowiem bardzo rozbudowaną betę, która właśnie pojawiła się do pobrania - nosi numer 1.17.30.20. Jest dostępna dla systemów Windows i Android, a także oczywiście mamy wersję Xbox. Każdy, kto ma swoją kopię gry Minecraft, już może testować nowe rzeczy - a ich lista jest spora. Nie zabrakło także licznych poprawek bugów, co jeszcze bardziej podnosi komfort zabawy oraz zwiększają jej stabilność.

Z wartych uwagi zmian w samej rozgrywce można wymienić:

funkcja zmiana tekstu na mowę odczytuje poprawnie nazwy przedmiotów w inwentarzu;

jasne bloki (light blocks) pokazują wartość;

przycisk Osiągnięć został przesunięty z ekranu profilu do głównego menu oraz na ekran pauzy;

zjadanie Chorus Fruit podczas szybowania nie zadaje obrażeń postaci;

poprawiono używanie łuku przez szkielety - teraz używają do tego obu rąk;

Wither może spawnować na obszarze negative heights;

obszar spawnowania Ghastów to co najmniej 5x4x5;

obszar speawnowania Magma Cubes to co najmniej 3x3x2;

dyniami wydobytymi za pomocą narzędzi Silk Touch można handlować w wieśniakami.

Wszystkie te zmiany powinny trafić do edycji stabilnej, która ukaże się za jakiś czas. A jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, kolejna beta Bedrock Edition pojawi się już za tydzień. I oczywiście przyniesie kolejne zmiany.

Źródło: Minecraft