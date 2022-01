Minecraft: Bedrock Edition z mnóstwem zmian

Najnowsza edycja beta pokazuje nam, że Minecraft będzie jeszcze lepszy. A co się konkretnie zmieni?

Minecraft rozwija się w mocnym tempie - po ostatniej aktualizacji Mojang nie wzięło urlopu, a dalej działa. Efekty tego są już widoczne w najnowszej edycji beta. Pozwala nam to podejrzeć, co wzbogaci Bedrock Edition. Lista zmian jest kolosalnie długa i nie ma tu miejsca na wymienianie wszystkich elementów, dlatego ograniczę się tylko do wybranych - moim zdaniem najciekawszych.

A więc zacznie się od samego tworzenia świata - ekran został odświeżony, a dzięki obsłudze seedów 64-bit zniknie brak kompatybilności pomiędzy wersjami Java a Bedrock. W trakcie samej zabawy nie zauważysz już dziwnego zachowania ramion postaci podczas naciągania łuku. Jeśli chodzi o faunę i florę, odświeżono żaby, które zyskały nowe animacje skoków, a we Frog Spawn wprowadzono nowa teksturę. Zobaczysz również zmiany w animacjach wody i efektów podczas pływania.

Zobacz również:

Usprawnione zostało zachowanie bloków, zarówno jeśli chodzi o położenie, jak i efekty podczas ich spadania. Można także używać wiader Wody i Lawy na podwodnych blokach. Gracze w trybie gościa nie będą już mogli niszczyć rysunków i minecartów. Zoptymalizowany został system naliczania obrażeń podczas walki, a także zachowanie mobów. Pojawiają się także zmiany kosmetyczne w interfejsie użytkownika. Nie zabrakło również poprawki niektórych elementów graficznych, np. stołu do wymiany handlowej w mieszkańcami wiosek

Kiedy zobaczymy to wszystko w stabilnej wersji gry? Cóż, na to pytanie ciężko udzielić odpowiedzi. Aktualizacja ma zostać wprowadzona w tym roku, nie ma jednak konkretnej daty. Jednak po liście zmian widać, że jest na co czekać!

Źródło: Windows Central