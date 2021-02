Minecraft Dungeons - dodatek Flames of the Nether z datą premiery

Sympatycy spin-offu popularnej gry Minecraft już niebawem będą mogli cieszyć się z nowej zawartości w postaci dodatku Flames of the Nether.

Studio Mojang poinformowało dzisiaj, że czwarte płatne DLC do Minecraft Dungeons - Flames of the Nether, zadebiutuje już 24 lutego. Zagwarantuje nam ono dostęp: do sześciu nowych zadań, dwóch skórek postaci, nowych artefaktów, broni oraz innych elementów wyposażenia.

Flames of the Nether możecie zakupić oddzielnie lub jako część przepustki sezonowej, wówczas automatycznie otrzymacie dostęp do wszystkich wydanych do tej pory dodatków: Jungle Awakens, Creeping Winter i Howling Peaks.

Jeśli nie chcecie wydawać gotówki, to i tak warto będzie 24 lutego zajrzeć do Minecraft Dungeons. Twórcy obiecują bowiem "najambitniejszą darmową aktualizację w historii gry". Patch wprowadzi do produkcji zupełnie nowy tryb rozgrywki - Ancient Hunts. Będą to proceduralnie generowane end-game’owe misje, których tematem przewodnim będzie Nether. Jeśli uda wam się przetrwać niebezpieczne wyprawy w ramach Ancient Hunt, to w nagrodę otrzymacie najwyższej klasy ekwipunek.

Przypomnijmy, Minecraft Dungeons to reprezentant gatunku hack&slash, w którym to gracze stają naprzeciw licznym przeciwnikom. Rozgrywka skupiona jest na akcji i rozwoju swojej postaci. Gra jest obecnie dostępna na PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.

