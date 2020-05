Minecraft Dungeons kolejnym hitem Mojang? Recenzenci nie są jednogłośni

Do sieci trafił premierowy zwiastun najnowszej gry twórców przebojowego Minecrafta, a wraz z nim pierwsze recenzje. Mamy hit?

Minecraft Dungeons, poza charakterystyczną dla protoplasty stylizacją, znacznie od niego odbiega. Tym razem nie mamy do czynienia ze stawiającym na kreatywność sandboxem, a kooperacyjnym dungeon crawlerem albo nawet hack & slashem na wzór Diablo.

Tak jest, najnowszej produkcji Mojang bliżej do klasycznego Diablo czy Path of Exile niż do oryginalnego Minecrafta. Gracze tworzą postać, a następnie udają się do generowanych losowo lochów w poszukiwaniu skarbów i chwały.

Zaprezentowany dziś, premierowy zwiastun, wprowadza nas w historię gry.

Czy studio Mojang przygotowało kolejny hit na miarę Minecrafta? Okazuje się, że niekoniecznie. Choć dziennikarze są mocno podzieleni, to ogólnie Minecraft Dungeons możemy uznać za ciekawy eksperyment, ale nic ponad to. Średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi obecnie 70 punktów. Na 26 recenzji, 7 jest pozytywnych, a aż 19 mieszanych. Chwalony jest przede wszystkim rozwój postaci i przyjemny system walki, największe zarzuty dotyczą z kolei mocno uproszczonej rozgrywki, która raczej nie zadowoli doświadczonych w tego typu produkcjach graczy.

Minecraft Dungeons jest dostępne na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

źródło: Metacritic