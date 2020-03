Minecraft Dungeons może nie zdążyć na kwietniową premierę

Nie mamy najlepszych informacji dla sympatyków Minecrafta. Najnowsza produkcja z uniwersum może zadebiutować później niż oczekiwano, wszystko z powodu koronawirusa.

Minecraft ma miliony fanów na całym świecie. Zabawa klockami wciąż bawi i cieszy, nic zatem dziwnego, że twórcy gry – studio Mojang, postanowili rozszerzyć popularną markę o nowe produkcje. Mamy już Minecraft Earth, czyli mobilną produkcję z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości, a w przygotowaniu jest jeszcze Minecraft: Dungeons - niezwykle ciekawa kooperacyjna gra inspirowana produkcjami RPG i tzw. dungeon crawlerami.

Pierwotnie Minecraft: Dungeons miało zadebiutować już w kwietniu. Niestety, jak wynika z najnowszej wiadomości opublikowanej przez twórców, wielce prawdopodobne, że tego terminu nie uda się dotrzymać. Z powodu szerzącej się pandemii koronawirusa, studio Mojang, podobnie jak wiele innych zespołów deweloperskich (jak choćby CD Projekt RED), zdecydowało się na przejście w tryb pracy zdalnej. Twórcy przyznali, że choć pracują równie ciężko co wcześniej, to reorganizacja kosztowała ich wiele cennego czasu, który planowali przeznaczyć do dopracowywanie produkcji.

Choć oficjalnie nie zdecydowano się jeszcze na przesunięcie daty premiery gry, to przedstawiciele Mojang podkreślają, że istnieje spore prawdopodobieństwo, iż Minecraft: Dungeons nie zdąży na kwietniową premierę.

Chcąc przyczynić się do ochrony naszej społeczności, zdecydowaliśmy się na pracę z domu. Niestety, wiemy już, że wpłynie to na naszą działalność. Ciężko pracujemy, aby dostarczyć Minecraft Dungeons w kwietniu, ale ponownie oceniamy naszą oś czasu, aby mieć pewność, że dostarczymy wam możliwie najlepszą grę. - Mojang

Minecraft: Dungeons zmierza na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch oraz PC.

źródło: Twitter