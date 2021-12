Minecraft Dungeons otrzymuje aktualizację The Cloudy Climb

Na graczy czekają nowe wyzwania oraz miejsca do eksploracji.

Mojang Studios opublikowało najnowszą przygodę do Minecraft Dungeons. W tytuł ten gra aktywnie ponad 10 milionów osób, a od czasu debiutu doczekał się sześciu rozszerzeń. The Cloudy Climb to kolejne, przynoszące jak zwykle mnóstwo nowości. Na ich liście dominuje przede wszystkim Wieża (The Tower) - jest to zabawa dla jednego gracza, który musi pokonywać losowo generowane pokoje oraz poziomy tytułowej budowli. Nigdy nie będzie ona taka sama, a im dalej uda się dotrzeć, tym lepsze przedmioty i rozszerzenia się znajdzie. Można zdobyć również nagrody główne - które na stałe przypisze się do kierowanej postaci.

Jest to zarazem pierwsza Przygoda Sezonowa - codziennie pojawiają się nowe wyzwania, a raz na tydzień specjalne zadanie do wykonania. Poprzez ich wykonywanie zdobywa się Adventure Points i awansuje w rankingu poszukiwaczy przygód. Im jest się wyżej, tym bardziej unikalne nagrody czekają - od skórek po emotki. Aby skorzystać z Adventure Pass, należy zapłacić 4 dolary.

Źródło: Microsoft