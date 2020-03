Minecraft Dungeons z datą premiery!

W Minecraft Dungeons lub, jak kto woli, "Klocki i Lochy" zagramy już w maju.

Minecraft Dungeons jest w produkcji już od jakiegoś czasu. Wstępnie, premiera gry miała odbyć się wiosną 2020 roku, jednak ostatnio, twórcy gry wydali komunikat, w którym informowali, że konieczność pracy zdalnej spowodowana pandemią koronawirusa może wpłynąć na premierę tytułu. Na szczęście, okazuje się, że zespół pomimo utrudnień radzi sobie wyśmienicie.

Microsoft wraz z deweloperami Minecraft Dungeons - studiem Mojang, ogłosili właśnie konkretną datę premiery gry. Na kooperacyjną wyprawę do lochów w świecie Minecrafta wybierzemy się już 28 maja.

Przypomnijmy, Minecraft Dungeons to pierwsza nowa gra studia Mojang od premiery oryginalnego Minecrafta. Tym razem, zespół odpowiedzialny za to niezwykłe uniwersum zdecydował się stworzyć kooperacyjną produkcją wzorowaną na klasycznych dungeon crawlerach. W trakcie zabawy będziemy mogli połączyć siły z maksymalnie trójką innych graczy i wspólnie przemierzać losowo generowane lochy wypełniona licznymi przeciwnikami i skarbami. Minecraft Dungeons zaoferuje nam również mnóstwo sposobów na personalizację naszych awatarów i elastyczny rozwój postaci, oparty głównie na posiadanych przedmiotach. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć potężnego wojownika w ciężkim pancerzu, a w kolejnej rozgrywce spróbować swoich sił jako zwinny łucznik.

Co ciekawe, choć Minecraft Dungeons powstaje w studiu należącym do Microsoftu, to najnowsza produkcja Mojang nie będzie tytułem ekskluzywnym konsoli Xbox One. Gra trafi na wszystkie wiodące platformy, a więc: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One i PC.

źródło: gematsu.com