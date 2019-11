Minecraft Earth - beta obejmuje już całe USA

Od dzisiaj mieszkańcy całych Stanów Zjednoczonych mogą łączyć świat rzeczywisty z Minceraftem. A mówiąc dokładniej - otrzymali dostęp do edycji preview Minecraft Earth.

Microsoft dał dostęp do Minecraft Earthzarówno dla użytkowników iOS, jak i Androida. Choć nie jest to jeszcze finalna edycja, pozwala eksplorować rozszerzoną rzeczywistość - czyli nasz świat, w którym pojawiły elementy z przeboju Mojang. Poinformowano o tym na Twitterze, a następnie nastąpiły setki pobrań z oficjalnej witryny gry. Jak to wygląda w praktyce? Za pomocą swojego smartfona można obserwować świat, zbierać porozrzucane w nim bloki oraz inne przedmioty, których następnie można używać do tworzenia własnych konstrukcji. Miejsce budowy to wyznaczony obszar - musi być płaski. Jak na razie czekamy na wieści, jak wielkie obiekty można tworzyć.

Choć jest to wersja preview Minecraft Earth, pierwsze doniesienie mówią, że tytuł działa płynnie. Nie ma problemu z pobraniem i uruchomieniem produkcji, wyborem awatara, ani też płynnością zabawy. Wymagania sprzętowe są takie same, jak dla reszty świata - smartfon z systemem Android 7 lub wyższym lub iPhone z iOS 10 lub wyższy. Potrzebne jest także konto Microsoft lub Xbox Live. Niestety, nie podano, kiedy będzie można cieszyć się grą w Europie.