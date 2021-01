Minecraft Earth - to już jest koniec, gra zniknie w tym roku

Bardzo przykra informacja dla miłośników gry Minecraft Earth. Pierwszego dnia lipca 2021 roku tytuł ten zostanie zamknięty. Skąd taka decyzja Microsoftu?

Minecraft Earth to Minecraft jako mobilne AR. Produkcja ta była gorąco oczekiwana przez miłośników gry, jednak okres jej premiery zbiegł się w czasie z wybuchem pandemii koronawirusa, a co za tym idzie - lockdownem. A ponieważ do zabawy wymagana jest swoboda przemieszczania się... Microsoft ogłosił swoją decyzję wczoraj w nocy czasu polskiego. Główny powód to właśnie lockdown i "globalna sytuacja", która znacznie ogranicza swobodę ruchu oraz wspólną zabawę.

Dokładnie 30 czerwca ustaną wszystkie prace deweloperskie oraz zostanie zamknięty dział wsparcia dla gry. Od 1 lipca nie będzie można ani grać w Minecraft Earth, ani też pobierać aplikacji. Skasowane zostaną wszystkie dane użytkowników niepowiązane z Minecoinami oraz Kreatorem Postaci. Jednak nim to nastąpi, pojawi się finalna aktualizacja, która zredukuje "drastycznie" koszt rubinów, zmniejszy czas potrzebny na craftowanie i tworzenie przedmiotów, a gracze, którzy przystąpią do gry od dzisiaj, dostaną zestaw bonusowych przedmiotów do stworzenia swoich postaci.

Niewykorzystane przez graczy rubiny zostaną zmienione w Minecoiny, które będzie można wydać na Rynku Miniecrafta do zakupu skórek, pakietów tekstur, map oraz mini-gier. Ponadto każdy, kto dokonał zakupów w grze, otrzyma za darmo edycję Minecraft Bedrock. Microsoft chce w ten sposób wynagrodzić zamknięcie gry. A czy ma ona szansę na powrót? Cóż - jeśli pandemia nadal będzie szaleć na całym świecie, to raczej nie. Ale kiedyś minie i wówczas zobaczymy. Oczywiście zmiany te nie mają żadnego wpływu na podstawową grę Minecraft i będzie ona rozwijana według pierwotnych planów.