Minecraft Earth - zamknięta beta ruszyła w czterech miastach

W czterech wybranych miastach świata ruszyła zamknięta beta Minecraft Earth. Czy mamy wśród nich jakieś polskie?

Minecraft Earth jest wyczekiwany przez rzeszę miłośników świata stworzonego przez Mojang. Microsoft zapowiedział, że wersja beta będzie dostępna latem i słowa dotrzymał. Ale... jak na razie udostępniono ją tylko w czterech miastach świata. Są nimi: Londyn, Sztokholm, Tokio oraz Seattle. Poza Londynem reszta to spore zaskoczenie - obstawiano wielkie metropolie, jak Nowy Jork, San Francisco czy Paryż. Oczywiście dostępu nie dostaje każdy, a jedynie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w testach - co można zrobić na tej stronie. Spośród chętnych tylko wybrani będą mieć możliwość połączenia dwóch światów w rzeczywistości rozszerzonej - aczkolwiek nie wiemy, jakimi kryteriami kieruje się Microsoft.

W ciągu następnych dni do programu testów ma dołączyć kilka kolejnych miast - ale nie podano żadnych konkretów. Microsoft obiecał globalną premierę tego roku, a ponieważ wszystko jak na razie idzie zgodnie z planem, nic nie wskazuje na to, że będzie inaczej. A na 4 marca 2022 roku została zaplanowana premiera filmu Minecraft The Movie. Wiemy, że będzie o nastolatce i grupie towarzyszących jej poszukiwaczy przygód, którzy muszą ocalić Overworld. brzmi to ambitnie, a jak wyjdzie - zobaczymy.