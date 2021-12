Minecraft: Howl of the Wild za darmo! Wciel się w wilka

To prezent od Microsoftu z okazji Nowego Roku. Gdzie możesz pobrać mapę?

Minecraft: Howl of the Wild to mapa przeznaczona dla osób posiadających Minecraft: Java Edition w najnowszej wersji. Pozwala na wcielenie się w samotnego wilka i przemierzanie magicznego lasu, gdzie czeka wiele przygód, lokacji do eksploracji, a także zagadek do rozwiązania. Można także pozyskać towarzyszy wędrówki. Wilk, w którego wciela się gracz, może także walczyć z przeciwnikami - a tych w dziczy nie zabraknie. Mapa jest bardzo duża i z pewnością pochłonie każdego gracza na wiele godzin dobrej, ciekawej zabawy.

Twórcą mapy jest użytkownik Mithey. Udało mu się wykreować świat tak ciekawy, że Microsoft zrobił z niego oficjalną mapę do gry Minecraft - a to duże osiągnięcie. A w dodatku udostępnił ją za darmo z okazji nadchodzącego Nowego Roku. Gracze z pewnością będą zachwyceni - a jeśli i Ty się do nich zaliczasz, mapę wraz z potrzebnymi zasobami pobierzesz stąd. I warto spróbować poczuć się wilkiem choćby przez chwilę.

