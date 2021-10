Minecraft Live - nowy mob wkracza do świata, ale na tym nie koniec

Minecraft Live za nami, a oto wszystkie ważne nowości, jakie na nim zaprezentowano.

Minecraft Java i Bedrock Edition dołączają do Xbox Game Pass PC

Mojang Studios ogłosiło Minecraft PC Bundle. Zestaw pozwala graczom PC na dostęp i grę zarówno w Minecraft: Java Edition, jak i Minecraft: Bedrock Edition poprzez Minecraft Launcher. Jak dotąd obsługiwał on tylko Java Edition. Najpierw zestaw będzie dostępny 2 listopada 2021 dla posiadaczy Xbox Game Pass for PC, reszta otrzyma go w nieokreślonym miesiącu 2022 roku. Jeżeli ktoś ma tylko jedną wersję gry, dzięki Bundle otrzyma dostęp również do drugiej. Jedno zastrzeżenie - gracza Java Edition muszą przenieść swoje konto z Mojang do Microsoft Account, aby mieć dostęp do Bedrock Edition.

Minecraft Dungeons - darmowe przygody sezonowe

Minecraft Dungeons, czyli spin-off głównego Minecrafta, został zaktualizowany. Jest to efekt pracy Microsoftu, Mojang Studios oraz Double Eleven. Dodano rozmaite wyzwania i znacznie zwiększono ilość znajdowanych towarów, ale największa nowość to nowy system przygód sezonowych - Seasonal Adventure. Pierwsza to Cloudy Climb. Jest to przygoda dla jednej osoby w obszarze The Tower. Gameplay inspirowany jest hitem Hades. Co dwa tygodnie ma nastąpić odświeżająca aktualizacja!

Seasonal Adventures to także nowe nagrody w Adventure Hub. Aby je zdobywać, trzeba, grać, brać udział w wydarzeniach i wypełniać wyzwania. Nagrody mogą być wymieniane na skórki i walutę. Będzie także wersja premium Adventure Pass.

Foto: Mojang Studios

Nowy mob - Allay

Uczestnicy Minecraft Live mogli głosową na jednego z trzech mobów - zwycięzca znajdzie się w świecie Minecrafta. Do wyboru byli: Glary, Allay i Copper Golem.

Foto: Mojang Studios

Glary odpadł pierwszy, a potem odbył się pojedynek między pozostałymi - wygrał Allay.

Foto: H Tur/PC World

Zapowiedziane zmiany

Rewolucyjnych zmian nie ma, ale Mojang nie osiada na laurach. W przyszłym roku gracze otrzymają narzędzie do tworzenia własnych mobów oraz pojawi się wprowadzająca nowe biomy aktualizacja Wild Update - będą w niej bagna, bloki błota oraz żaby, a także łódki ze skarbami.