Minecraft, a w nim koncert... Viki Gabor!

Viki Gabor, laureatka 17. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci, wystąpi na wyjątkowym koncercie w grze Minecraft RTX. Kiedy i gdzie?

Koncerty w grach online to żadna nowość - pojawiały się m.in. w Fortnite. Jednak w naszym kraju jest to pierwsza taka inicjatywa lokalna, za którą stoją x-kom oraz Nvidia. Viki Gabor wystąpi ze swoim zespołem 30 lipca o 19:00 na prawdziwej scenie, a ich awatary razem z całą choreografią będą odzwierciedlone w grze Minecraft RTX. Jeśli chodzi o publiczność, będą nią zaproszeni gracze. Koncert będzie można obejrzeć zarówno z perspektywy wirtualnej, czyli bezpośrednio w grze, jak i na żywo na kanale NVIDIA Polska w serwisie Twitch.

Na tym nie koniec atrakcji - po występie Viki spotka się z fanami w grze i rozda wirtualne autografy, których... fizyczne kopie zostaną rozesłane do uczestników koncertu! A czym różni się Minceraft RTX od klasycznego Minecrafta? Otóż jet to Minecraft z możliwościami dawanymi przez karty graficzne GeForce RTX. Dzięki temu gra wykorzystuje pathtracing - co oznacza że całe oświetlenie w grze jest śledzone promieniami, co znacznie podnosi jakość grafiki. Technologia ta zostanie wykorzystana do stworzenia wirtualnej dla Viki Gabor.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na jego oficjalnej stronie.