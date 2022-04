Minecraft - aktualizacja Sonic the Hedgehog DLC przynosi mnóstwo nowej zabawy

Minecraft zaktualizował dodatek - pojawiają się nowe strefy, skórki oraz Easter Eggi.

Dodatek do Minecrafta o nazwie Sonic the Hedgehog pojawił się w czerwcu 2021 roku i wprowadzał do pikselowego świata kultową postać z gier Segi. Aktualizacja znacznie go rozszerza, a warto zauważyć, że wśród nowych stref znajduje się Labirynt, będący przeniesieniem poziomu z oryginalnej gry z 1991 do świata Minecrafta w skali 1:1. Zręczny jeż będzie musiał unikać licznych pułapek i niebezpieczeństw. Pojawi się także pięć nowych skórek, jednak jak na razie ich nie ujawniono. Poinformowano natomiast, że w konfiguratorze postaci pojawi się specjalny t-shirt. Będzie dostępny do 4 czerwca. Koszulka związana jest z filmem Sonic the Hedgehog 2, który od 8 kwietnia będzie wyświetlany w kinach.

Jeśli chcesz wzbogacić swoją zabawę o DLC, kosztuje 1340 Minecoinów w Minecraft Marketplace. Nie masz? Możesz kupić - 1720 sztuk to wydatek 45,99 zł. Dostępne są m.in. w sklepie online Media Expert. Dodatek jest przeznaczony dla wydania Bedrock Edition.

Źródło: Neowin