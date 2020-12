Minecraft – jak zainstalować grę na PC, konsolach i smartfonach

Minecraft to światowy przebój, który nadal przyciąga nowych użytkowników. Podpowiadamy, co należy wiedzieć przed instalacją tytułu i jak przeprowadzić ją krok po kroku.

Spis treści

Minecraft to gra, której gigantyczna popularność zaskoczyła nawet jej własnych twórców. Od momentu debiutu w 2009 roku, produkcja zarobiła dla nich fortunę, a następnie została wykupiona przez Microsoft, który sprawuje nad nią pieczę do dziś. W skład marki wchodzą już nie tylko gry oraz dodatki do nich, ale również, książki, poradniki i cała masa tzw. merchu, czyli produktów i gadżetów inspirowanych tytułem.

Popularność Minecraft jednak nadal nie słabnie i każdego roku kolejni gracze dołączają do grona nowych użytkowników gry. Trzeba też przyznać, że jedną z zalet tej produkcji jest m.in. pozytywna i duża społeczność.

Jeśli nie mieliście okazji wypróbować Minecrafta i chcecie to zrobić teraz, poniżej zamieściliśmy najważniejsze informacje dotyczące zakupu i instalacji gry krok po kroku. Zapraszamy do lektury.

Najważniejsze informacje przed instalacją

Tak, jak w przypadku większości produkcji, do wyboru mamy dwie opcje nabycia gry: w wersji cyfrowej lub pudełkowej. Kupna pierwszej z nich, w formie kodu aktywacyjnego, możemy dokonać m.in. na oficjalnej stronie Minecrafta, na której najnowsza wersja gry na komputer kosztuje około 110 złotych. Tytuł możemy nabyć również w innych sklepach stacjonarnych i internetowych. Przykładowo, na produkcji możemy zaoszczędzić w sklepie G2A, gdzie obecnie Minecraft możemy zakupić już nawet za 72,69 złotych. Szczegóły oferty znajdziecie tutaj.

Kolejną sprawą jest założenie konta. Bez względu na to, jaki nośnik gry wybierzemy, konieczne będzie zarejestrowanie się na oficjalnej stronie internetowej gry Minecraft. Danymi, użytymi do założenia tam konta, będziemy się następnie logować do samej produkcji.

Zakupu wersji cyfrowej Minecrafta oraz rejestracji konta możemy dokonać zarówno przed rozpoczęciem procesu instalacyjnego (w przypadku wersji konsolowych i komputerowych), jak i w jego trakcie (wszystkie urządzenia docelowe). Jeśli więc chcecie zaoszczędzić czas, to możecie sfinalizować powyższe czynności podczas postępowania według naszych poniższych wytycznych. Bez obaw, w żaden sposób nie skomplikuje to dalszych czynności.

Minecraft – fizyczny nośnik czyli instalacja gry z płyty

W przypadku fizycznego nośnika w postaci płyty, instalacja gry jest wyjątkowo prosta. Po włożeniu nośnika do napędu zezwalamy na zainstalowanie produkcji, a po jej pomyślnym zakończeniu – uruchamiamy grę. Oczywiście, po wcześniej wspomnianej rejestracji i zalogowaniu się na utworzone przez nas konto.

Minecraft to pole do kreatywności

Jeśli jednak interesuje nas cyfrowa wersja gry, to sposoby na jej instalację na poszczególnych urządzeniach znajdziecie w dalszej części tekstu.

Minecraft – instalacja na PC i laptopach

Instalację gry na laptopach i komputerach stacjonarnych rozpoczynamy od wspomnianej wyżej, internetowej strony Minecraft. Już na stronie głównej zobaczymy napis Pobierz Minecraft, na który musimy kliknąć.

Zostaniemy przekierowani na stronę wyboru sprzętu docelowego i po wybraniu opcji Komputer, przejdziemy dalej.

Kolejna decyzja dotyczy systemu operacyjnego naszego urządzenia. O ile przy wersjach Mac i Linux sprawa jest prosta, to na PC mamy dwie propozycje wyboru. Minecraft: Java Edition to klasyczna, oryginalna wersja gry. Za jej pośrednictwem mamy możliwość swobodnego modyfikowania gry oraz darmowy dostęp to zawartości stworzonej przez innych graczy. Co więcej, tworzenie serwerów i dołączanie do światów innych graczy jest tu łatwiejsze, niż w przypadku drugiej wersji gry. Minusem jest jednak to, że możemy nawiązać wspólną rozgrywkę jedynie z posiadaczami tej wersji gry.

Minecraft: Windows 10 Edition to nowsza, wzbogacona o różne dodatki wersja produkcji, dostępna na wszystkich urządzeniach docelowych gry. Jej dużym atutem jest m.in. możliwość międzyplatformowego cross-playu. Jest to jednak droższa z dwóch opcji, a za możliwość korzystania z poszczególnych modów trzeba dodatkowo płacić.

Po dokonaniu wyboru gry i (w poszczególnych przypadkach) jej konkretnej zawartości oraz ceny, klikamy na znaczek Kup Grę Minecraft/Buy (w zależności od wybranej opcji), a po zalogowaniu się na nasze konto, postępujemy według dalszych, prostych instrukcji.

Minecraft – instalacja na smartfonach

W przypadku urządzeń mobilnych mamy dwie możliwości. Możemy za pośrednictwem naszego sprzętu wejść na oficjalną stronę gry i po kliknięciu Pobierz Minecraft, wybrać spośród dostępnych wersji telefon komórkowy, a następnie system przypisany naszemu urządzeniu.

W tym momencie zaznaczamy Kup Grę Minecraft i zostajemy automatycznie przekierowani do odpowiedniego sklepu.

Jednak prostszą i znacznie szybszą metodą jest wejście bezpośrednio do sklepu Google Play lub App Store i z jego poziomu zakup gry. Po wyborze metody płatności i jej finalizacji, instalujemy grę, którą następnie wystarczy uruchomić. Gra Minecraft na urządzeniach z systemem Android kosztuje 29,61 złotych, a w przypadku systemu operacyjnego iOS - $6.99, czyli obecnie około 25,79 złotych.

Oczywiście, podobnie jak w przypadku pozostałych wersji, konieczne jest założenie konta na Minecraft.net.

Minecraft – instalacja na konsolach

Podobnie, jak przy instalacji gry Minecraft na smartfonach, proces możemy rozpocząć z poziomu oficjalnej strony gry, która po dokonaniu kolejnych wyborów (w tym wersji gry), automatyczne przekieruje nas na stronę odpowiedniego dystrybutora.

Znacznym usprawnieniem jest jednak zalogowanie się od razu na naszą konsolę docelową, wejście do sklepu przypisanego naszemu sprzętowi i wyszukanie tytułu Minecraft.

W tym momencie dokonujemy wyboru wersji produkcji, która nas interesuje i postępujemy tak, jak w przypadku innych gier, czyli klikamy Pobierz i dokonujemy płatności. Po zakończonej instalacji, możemy cieszyć się rozgrywką.

Minecraft – inne nośniki

Poza konsolami, PC i smartfonami, Minecraft dostępny jest także m.in. na Fire TV, choć rozwiązanie to nie jest jeszcze zbyt popularne w Polsce (odrobinę więcej o tym przeczytacie tutaj) oraz na Oculusie.

Chcąc korzystać w ten sposób z gry Minecraft, trzeba oczywiście w pierwszej kolejności złożyć konto na Minecraft.net i za pośrednictwem tejże strony dokonać po kolei odpowiednich wyborów. Tak, jak przy poprzednich sprzętach - przechodzimy do wyboru urządzenia, ale tym razem wybieramy opcję Inne i zaznaczamy to, co nas interesuje. W przypadku gogli Oculus, produkcja jest obecnie darmowa.

Jeśli przypadł wam do gust pomysł grania w Minecraft za darmo w trybie VR, to najpierw musicie zaopatrzyć się w sprzęt.