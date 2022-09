Minecraft najchętniej wybierany przez cyberprzestępców do infekowania urządzeń

Jak podają statystyki, najchętniej atakowane są gry online. Podajemy tytuły, przy których należy zachować czujność.

Rynek gier zawsze był (i jest) atrakcyjnym miejscem dla cyberprzestępców. A im bardziej popularny tytuł, tym częściej pojawiają się wymierzone w niego ataki i oszustwa. Jak podaje Statista, numerem jeden pod względem najczęściej wykorzystywanych do dystrybucji złośliwego oprogramowania tytułów jest Minecraft. Podliczono, że tylko od lipca 2021 do czerwca 2022 w sieci pojawiło się 23 239 zainfekowanych, powiązanych z grą studia Mojang plików, a ponad 131 tys. graczy zostało w ten czy inny sposób zainfekowanych. Dotyczy to zarówno wersji desktopowej, jak również mobilnej.

Poza Minecraftem często atakowanymi tytułami były: FIFA (ponad 10,7 tys. plików), Roblox ( ponad 8,9 tys.), Far Cry (8,736), Call of Duty (8,319), Need for Speed (7,569), Grand Theft Auto (7,125), Valorant (5,426), The Sims (5,005), a także CS:GO (4,790). Zazwyczaj działanie fałszywego pliku polega na dodaniu do systemu niechcianego oprogramowania. Może ono pobierać złośliwy kod, którego działanie uzależnione jest od inwencji przestępcy. Takie właśnie działanie ma niemal 89% zmodyfikowanych plików. Pozostałe to AdWare (4,19%), trojany (2,99%), DangerousObject (0,86%), Trojan-SMS (0,49%), Trojan-Downloader (0,48%), not-a-virus:WebToolbar (0,47%), not-a-virus:RiskTool (0,45%), Exploit (0,34%) oraz oprogramowanie szpiegujące (0.29%).

Przestępcy często pozyskują w ten sposób dane logowania użytkowników, a gdy to się powiedzie - mają dostęp do takich informacji, jak dane płatnicze i numer konta ofiary. Co warto podkreślić, spora liczba szkodliwych plików to cheaty do wymienionych produkcji, które mają na celu ułatwienie zabawy. Dlatego aby uchronić się przed nieprzyjemnymi incydentami, pamiętaj o dwóch rzeczach: korzystaj tylko z oficjalnych źródeł i platform dystrybucji cyfrowej oraz nie próbuj oszukiwać.

Źródło: MS PowerUser