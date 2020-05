Minecraft - najciekawsze gadżety i zabawki na Dzień Dziecka

Dzień Dziecka coraz bliżej, więc czas pomyśleć o oryginalnych upominkach dla swoich pociech. Prezentujemy najciekawsze gadżety i zabawki inspirowane kultową grą Minecraft, które zadowolą każdego fana.

Minecraft to gra, która zyskała ogromną popularność i miano kultowej. Podstawowym zadaniem jest zbieranie surowców i konstruowanie budowli z sześciennych bloków. Niepozorna, pikselowa grafika została połączona z rozmaitymi mechanizmami, dzięki którym gracze mogą rozwijać swoją pomysłowość. Mimo upływu lat nie brakuje fanów gry Minecraft i to właśnie z myślą o nich prezentujemy ciekawe i oryginalne gadżety inspirowane popularną grą.

PowerA Pad

Przewodowy kontroler PowerA posiadający grafikę Minecraft Grass Block to świetny pomysł na prezent dla fana Minecrafta. Pad przewodowy, oprócz podstawowych funkcji, posiada dwa zaawansowane przyciski do gier, które można mapować, gniazdo słuchawkowe stereo 3,5 mm, dzięki któremu wrażenia podczas gry są jeszcze lepsze, a także podwójne silniki wibrujące oraz kabel USB 3m. Jest kompatybilny z konsolą Xbox One oraz systemem Windows 10.

Produkt możecie kupić TUTAJ.

Lampka nocna Minecraft Zombie

W pokoju każdego fana Minecrafta nie może zabraknąć tego funkcjonalnego gadżetu. Mini lampka nocna przypominająca jedną z postaci z gry to nie tylko źródło światła, ale również oryginalna dekoracja - szczególnie po włączeniu. Zombie-lampkę możemy postawić w dowolnym miejscu, ponieważ jest ona zasilana bateriami.

Licencjonowany produkt kupicie TUTAJ.

Szklanka Creeper

A może coś na orzeźwienie? Szklanka z podobizną Creepera - jednego z głównych bohaterów gry Minecraft - stanowi świetny prezent dla fana w każdym wieku. Licencjonowany produkt o pojemności 550 ml jest wykonany z wysokiej jakości szkła.

Creeperową szklankę kupicie TUTAJ.

Kubek Minecraft - wrażliwy na ciepło

Ciepła herbata będzie smakowała jeszcze lepiej w dużym - bo aż 550 ml - kubku z motywem gry Minecraft, który posiada specjalną funkcję. Pod wpływem wysokiej temperatury grafika widniejąca na kubku zmienia swój wygląd! Po wlaniu gorącego napoju lub wody na zewnętrznej stronie odsłaniają się różne bloki oraz postaci znane z gry. Produkt został wykonany z wysokiej jakości ceramiki.

Można go kupić TUTAJ.

Podręcznik przetrwania w Minecrafcie

"Minecraft. Podręcznik przetrwania w Minecrafcie" to niezbędne wyposażenie każdego fana gry. Dzięki przewodnikowi można liczyć na kolejne odkrycia oraz przygotować się do każdej przygody. W podręczniku znajduje się wiele ciekawych i bezcennych wskazówek - jak poradzić sobie w najtrudniejszych warunkach, jak bronić się przed wrogo nastawionymi mobami oraz jak wydobywać surowce i budować nowe farmy. Przewodnik przyda się zarówno początkującym graczom, jak i tym bardziej doświadczonym, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę.

Podręcznik w przystępnej cenie kupicie TUTAJ.

Minecraft. Kres

Do świata Minecrafta można dołączyć także dzięki najnowszej powieści inspirowanej kultową grą. "Minecraft. Kres" to trzymająca w napięciu historia, która na pewno wciągnie niejednego fana. Poniżej przeczytacie opis wydawcy:

Fin i Mo – bliźniacze rodzeństwo endermanów – mieszkają w tajemniczej krainie zwanej Kresem. Myszkują w starożytnych ruinach, na obrzeżach wielkiego miasta Telos, pod czujnym spojrzeniem potężnego smoka. Na statku, który nazywają domem, niczego im nie brakuje. Wiedzą wszystko, co powinni wiedzieć o swoim świecie — a przynajmniej tak im się wydaje, dopóki nie zjawiają się intruzi z innego wymiaru. Najeźdźcy zwani ludźmi przybywają rabować skarby i zabić Smoka Kresu. Fin i Mo są gotowi bronić swojego domu, ale kiedy stają twarzą w twarz z ludźmi, odkrywają, że nie są przygotowani do walki tak dobrze, jak sądzili. Zaskoczone rodzeństwo trafia w sam środek wojny ludzi z endermanami, wojny o przyszłość ich domu.

Książkę kupicie TUTAJ.

Top Trumps - gra karciana Minecraft

"Niezależny i nieoficjalny przewodnik - Minecraft" to gra karciana z serii Top Trumps. Analogowa rozgrywka zainteresuje zarówno młodszych, jak i starszych fanów. Niewielkie pudełko z talią (33 karty) można zabrać ze sobą wszędzie. Zasady są proste, a wygrana zależy od liczby zdobytych kart. Oprócz rozrywki, gra stanowi mini przewodnik, który pozwala zapoznać się z głównymi bohaterami oraz podstawowymi funkcjami gry.

Grę możecie kupić TUTAJ.

Figurka Minecraft Flaming Skeleton

W wyposażeniu fana Minecrafta nie może zabraknąć kolekcjonerskiej figurki z serii Funko Pop. Płonący szkielet to jeden najbardziej rozpoznawalnych przeciwników w grze i z pewnością będzie ciekawie prezentował się wśród innych kolekcjonerskich gadżetów. Figurka została wykonana z wysokiej jakości materiałów, a jej wymiary to 8x10 cm. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.

Kolekcjonerską figurkę kupicie TUTAJ.

LEGO Minecraft - Najazd Złosadników

Popołudnia spędzone w domu nie muszą być nudne, a z pewnością urozmaici je zestaw klocków LEGO Minecraft, który składa się aż z 562 elementów. Znajdą się tam nowe figurki rozbójników i wiele ciekawych elementów, z których można zbudować wielofunkcyjne modele. Trzyczęściowy zestaw ma ok. 46 cm długości, 34 cm szerokości i 26 cm wysokości, a do tego można go łączyć z innymi zestawami klocków LEGO, tworząc rozbudowany świat pełen przygód.

Zestaw LEGO Minecraft - Najazd Złosadników kupicie TUTAJ.

Skarpetki Minecraft

W zestawie upominkowym nie może zabraknąć skarpetek! Specjalnie dla fanów Minecrafta przygotowano oryginalne, "pikselowe" modele. Zestaw trzech par kolorowych skarpetek został zapakowany w sześcienne pudełko - również inspirowane grą - które można użyć do przechowywania innych przedmiotów. Skarpetki wykonane są z dobrej jakości materiałów i mogą być noszone zarówno przez chłopców, jak i dziewczynki.

Oryginalny zestaw kupicie TUTAJ.