Minecraft - najlepsze mody, bez których nie warto grać

Minecraft sam w sobie jest ogromną grą, w której znajdziemy całą masę zawartości. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wycisnąć z niej jeszcze więcej dzięki modyfikacjom. Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najlepszych modów do Minecraft, które wyniosą rozgrywkę na jeszcze wyższy poziom.

The Solar System

Modyfikacja The Solar System dodaje do Minecrafta dużo nowej zawartości pod postacią planet Układu Słonecznego - Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton. Każda z nich różni się od siebie pod względem krajobrazu i właściwości. Np. Merkury i Wenus nie są zamieszkane przez żywe stworzenia, ponieważ jest tam zbyt gorąco. Na poszczególne planety możemy dostać się za pomocą specjalnych portali. Modyfikacja dodaje także obce cywilizacje, które mogą nas atakować.

BlockFront

Block Front pozwala nam wcielić się w postać żołnierzy i prowadzić bitwy na Miecraftowych arenach. Modyfikacja zawiera misje fabularne, które możemy rozgrywać w samotności. Dla fanów potyczek sieciowych także mamy dobrą informację, ponieważ twórcy dodali możliwość prowadzenia starć PvP z innymi graczami. Block Front to istne Call of Duty w świecie Minecrafta.

Just Enough Items (JEI)

Just Enough Items (JEI) to modyfikacja, dzięki której mamy informacje o wszystkich materiałach, jakie możemy znaleźć bez konieczności ich wcześniejszego odnalezienia. Co więcej zyskujemy także dostęp do niezbędnych przepisów. Modyfikacja niezbędna dla wszystkich, którzy chcą jeszcze lepiej poznać świat gry i jej możliwości.

Mouse Tweaks

Mouse Tweaks to mod, który pozwala lepiej i szybciej zarządzać ekwipunkiem. Po instalacji możemy szybko przenosić przedmioty pomiędzy ekwipunkami. Kiedy przesuniemy stos przedmiotów, będą one przenoszone jeden po drugim.

Nature's Compass

Nature's Compass to przedmiot, który umożliwia lokalizowanie biomów w dowolnej lokalizacji i przeglądanie informacji na ich temat. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy podczas korzystania z kompasu otworzy interfejs wyboru biomu, w którym znajdziemy szczegółowe informacje na ich temat.

Biomes O' Plenty

Modyfikacja Biomes O' Plenty dodaje do gry kilkadziesiąt nowych, niedostępnych wcześniej biomów. Co więcej, poza np. rafami koralowymi, mrocznymi lasami czy bagnami, mod dodaje także nowe narzędzia oraz jedzenie. Dzięki Biomes O' Plenty możemy wprowadzić do Minecraft jeszcze więcej różnorodności.

Botania

Dzięki modyfikacji Botania możemy korzystać w grze z magii natury. Dostaniemy dostęp m.in. do magicznych kwiatów, które będą nas leczyć, karmić zwierzęta, ale także nastawiać przeciwko sobie wrogie moby. Możemy także trafić do Królestwa Elfów za pośrednictwem specjalnego portalu.

Instant Massive Structure

Instant Massive Structure pozwala na budowanie wielkich budynków i całych miast w mgnieniu oka. Wystarczy, że z menu kreatywnego wybierzemy odpowiednią opcję, aby dana budowla pojawiła się w świecie gry. Fakt, jest to lekkie pójście na łatwiznę, jednak dzięki modyfikacji możemy sobie np. zwizualizować, jak budynek będzie wyglądał w naszym otoczeniu a później ewentualnie zbudować go samemu od zera.

Jak zainstalować mody do Minecraft?

Zastanawiasz się, jak zainstalować mody w Minecraft? W tym miejscu znajdziecie poradnik, który szczegółowo opisuje cały proces.