Minecraft nauczy dzieci bezpieczeństwa w sieci

Z okazji Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu, Mojang Studios i Microsoft prezentują CyberSafe: Home Sweet Hmm.

Dla współczesnych dzieci internet jest ważną częścią życia już od pierwszych lat życia. Ale czy wszystkie wiedzą, jak zachowywać się w nim bezpiecznie? Microsoft, czyli właściciel Mojang Studios stojącego za Minecraftem, wprowadzają w celu edukacji nową przygodę do gry. CyberSafe: Home Sweet Hmm przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Czekają tam cztery zadania do wykonania. Każde związane jest z innym aspektem cyberbezpieczeństwa.

Zabawa jest przeznaczona nie tylko dla graczy domowych, może być świetnym narzędziem dla placówek edukacyjnych. Dzieci dowiedzą się z gry m.in. jak unikać phishingu i scamu oraz zostaną uczulone na udostępnianie informacji prywatnych. CyberSafe: Home Sweet Hmm to pięć rozdziałów:

Meeting the Trusted Adult NPC - spotkanie przewodnika po świecie cyberzagrożeń;

Playing with friends online - dotyczy grania z przyjaciółmi online;

Sharing login information - aspekt związany z udostępnianiem haseł i danych logowania;

Sharing personal information - aspekt związany z udostępnianiem informacji osobistych;

Researching and gathering information - aspekt związany z wyszukiwaniem informacji z zaufanych źródeł.

CyberSafe: Home Sweet Hmm jest już dostępne w Minecraft: Education Edition. Niedługo powinno pojawić się również w Minecraft: Bedrock Edition.

Źródło: WindowsCentral