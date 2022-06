Minecraft - od jutra już tylko jedna, jedyna wersja

Sam gameplay nie ulegnie zmianie, ale...

W 2017 roku Mojang zaprezentował Minecrafta w edycji Bedrock. Od tego momentu istnieją jego dwie wersje: Bedrock oraz Java. Każda ma swój oddzielny instalator. Ale już jutro to się zmieni. Gra będzie dostępna jako jeden pakiet, w którym znajdą się obie wersje. Zniknie możliwość zakupu tylko wybranej - za jedną cenę każdy będzie mieć obie, a z której skorzysta, to wyłącznie jego sprawa. A co z osobami, które już mają grę? Tutaj Mojang zrobił bardzo ładny gest i zapowiedział, że każdy otrzyma tą drugą wersję za darmo.

Czyli - jeśli masz Bedrock, dostaniesz za darmo także Javę i odwrotnie. Zmiana pojawi się najpóźniej do 10 czerwca. Nie trzeba niczego robić - brakująca dotąd edycja po prostu pojawi się w launcherze. Póki co nie ujawniono jeszcze ceny za jeden pakiet. No i warto przypomnieć, że również 7 czerwca do gry wejdzie "Dzicz", czyli aktualizacja "Wild". Da nowe możliwości zabawy dla każdego gracza.

Zobacz również:

Źródło: Mojang, Neowin