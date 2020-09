Minecraft otrzymał wsparcie dla PlayStation VR

Na początku września Sony ujawniło, że Minecraft otrzyma wsparcie dla PSVR. Popularna Sandboxowa gra survivalowa będzie w pełni obsługiwała wirtualną rzeczywistość za pomocą kontrolera DualShock 4. Takie rozwiązanie jeszcze bardziej angażuje w grę, dzięki czemu będzie można poczuć na własnej skórze, jak duże są budowane przez nas konstrukcje.

Wersja PCtowa od jakiegoś czasu ma opcję VR, jednak PlayStation zwlekało z tym aż do teraz. Aktualizacja zostanie udostępniona już dziś w postaci łatki - a więc jest bezpłatna.

