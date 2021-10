Minecraft - świnka przeniesiona do rzeczywistości

Przenoszenie przedmiotów i maszyn z gier do prawdziwego świata to żadna nowość. A co powiesz na ożywione zwierzę?

Na YouTube można znaleźć różne przykłady inwencji - dziwne stroje, maszyny, bronie. Na kanale YouTuber Electo jego twórca pokazał świnkę z gry Minecraft przeniesioną do realnego świata. Co więcej - można na nią jeździć i to z szybkością wynoszącą nawet 20 km/h! Jest sterowana za pomocą kija i marchewki - dosłownie. Zobaczysz to na poniższym filmiku.

Najdroższy przy tworzeniu świnki okazał się akumulator - koszt to ok. 400 dolarów, czyli niemal 1600 złotych! Czy to duża cena, aby pojeździć na własnej świni? Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć sobie sam. Oczywiście praca nad zwierzakiem zajęła nieco czasu i wymagała narzędzi i pewnych zdolności manualnych - co także prezentuje poniższe nagranie. Ale warto docenić zarówno inwencję, jak i finalny produkt. Muszę przyznać, że jazda na świni byłaby dobrym sposobem na poruszanie się po mieście - i w dodatku ekologicznym! Zobacz nagranie, a przekonasz się, że to niegłupi pomysł.

