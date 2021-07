Minecraft w 4K? Wygląda rewelacyjnie!

Minecraft powstał jako gra "pikselowa", jednak od czego zdolni modderzy? Efekt zwala z nóg!

Minecraft po dzień dzisiejszy sprzedał się w ponad 200 mln kopii - co jak na produkcję wyglądającą maksymalnie pikselowo jest wynikiem rewelacyjnym. Ale sercem zabawy nie jest grafika, a możliwości kreacji. Ale zarówno zawodowi programiści, jak i modderzy wykonują mnóstwo wysiłków, aby gra wyglądała realistycznie. Z pewnością teraz pomaga w tym obsługa ray tracingu, a także liczne zestawy tekstur, jak Continuum 2.1 (światła i cienie), Terra (bardziej realistyczne światy) oraz Physics Mod, poprawiający fizykę.

Mod Super Realistic łączy wszystko w jedno plus dodaje dodatkowe efekty świetlne oraz związane z cieczami. Efekt jest powalający, a zobaczysz go na poniższym materiale wideo. Jednak raczej póki co zapomnij, że Ty czy Twoje dziecko będziecie mogli grać w takich "okolicznościach przyrody". Aby odpalić mod, potrzebny jest procesor Intel Core i9-10850K z taktowaniem na 5,1 GHz (ok. 2 tys. zł), karta graficzna GeForce RTX 3090 (ok. 10 tys. zł) oraz 32 GB RAM, aby utrzymać 30 fps. Na "dzień dobry" jakieś 12 tys. złotych. Hmmm... Czy Minercaft 4K stanie się nowym Crysisem?

A na tym nie koniec. Twórca moda i powyższego nagrania zapowiada, że może uruchomić Minecrafta z modem na 8K. Jednak na razie ma za mało pamięci - "tylko" 32 GB, a potrzeba dwa razy więcej. No cóż, zdobycie nowej nie jest problemem, więc kto wie, co zobaczymy wkrótce.

