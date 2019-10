Minecraft z ray tracingiem będzie wymagać RTX 2060

Informacja o tym, że w Minecrafcie pojawi się ray tracing, była ekscytującą wieścią dla miłośników tej gry. Jednak zabawa z tym rozwiązaniem będzie wymagała zainwestowania większej kwoty w kartę graficzną.

Nie jest tajemnicą, że Nvidia pracuje nad tym, aby przystosować wiele wydanych wcześniej gier (w tym klasyków) do nowej technologii, a Minecraft będzie jedną z nich. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że ray tracing obsługują tylko nieliczne, dość drogie karty graficzne - jak te z linii RTX. Dlatego ktoś, kto chciałby zagrać na rozdzielczości 1080p i cieszyć się tą technologią, musu zainwestować np. w RTX 2060, kosztującą ok. 1800 złotych. Na pocieszenie można dodać, że taka karta przyda się nie tylko do Minecrafta, ale to właśnie ta produkcja Mojang jest jednym ze sztandarowych projektów, które otrzymają śledzenie promieni. Jeśli ktoś chciałby bawić się w wyższych rozdzielczościach, jak 2K czy 4K, wówczas musi zainwestować w RTX 2080 Super (ok. 3,3 tys. zł) lub RTX 2080 Ti (ponad 5,5 tys. zł) - zapewnią płynne działanie Mincerafta w rozdzielczościach do 4K z obsługą ray tracingu.

Brzmi to jak kiepski dowcip - zainwestować parę tysięcy złotych, aby cieszyć się rozgrywką, która pokaże wszystkie swoje walory - poza śledzeniem promieni - nawet na laptopie za mniej niż tysiąc? Cóż, zrzuty ekranów z podrasowanego Minecrafta prezentują się nieźle, powyższy filmik demonstracyjny również to pokazuje, jednak jeśli ktoś zdecyduje się na zakup takiej karty graficznej, z pewnością głównym celem nie będzie granie w Minecrafta, ale bardziej wymagające produkcje, zaś pikselowy świat z ray tracingiem będzie tylko miłym, aczkolwiek nie najważniejszym dodatkiem.