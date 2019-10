Minit - kolejna darmowa pozycja w Epic Games Store

Jak reklamuje pozycję Epic Games, „Minit” to osobliwa krótka przygoda rozgrywana w 60-sekundowych podejściach.

Minit to pozycja wydana 3 kwietnia 2018 roku. Utrzymana jest w stylistyce retro. Gracz kieruje stworem, który musi opuścić bezpieczny dom, aby pomóc niezwykłym postaciom, odkryć niezliczone sekrety i pokonać niebezpiecznych wrogów — wszystko w nadziei na pozbycie się dość niefortunnej klątwy, która skraca każdy jego dzień do jednej minuty. Zabawę można nazwać dość specyficzną, a także znacznie różniącą od produkcji AAA, które jak dotąd udostępniał Epic Games Store. Poniżej dwa filmik wprowadzające w nastrój rozgrywki.

Produkcja ta ma niewielkie wymagania sprzętowe - pójdzie już przy procesorze Intel Pentium D 830 lub AMD Athlon 64 4000+ (2600). Wymaga 1GB RAM, zajmuje 200MB na dysku.

Aby dodać Mint do swojej kolekcji, wystarczy wejść na tę stronę Epic Games Store i dodać grę do swojej biblioteki. Będzie ona dostępna za darmo do 10 października - ale raz dodana do biblioteki, pozostanie w niej na zawsze. A od 10 października jej miejsce zajmie Surviving Mars - symulator zarządzania miastem w realiach sci-fi.