Mio MiVue C430 - wideorejestrator dla wymagającyh

Firma Mio właśnie wprowadziła do sprzedaży swoją najnowszą kamerę samochodową Mio MiVue C430.

Mio MiVue C430 Źródło: Mio

Czerwcowe zmiany w kodeksie drogowym zmieniły podejście Polaków do kwestii posiadania wiedeorejestratora w aucie. Coraz więcej z nas zdaje sobie sprawę, jak ważnym i istotnym dowodem może być nagranie z kamery samochodowej podczas dochodzenia swoich praw po wypadku. Wielu kierowców zastanawia się, który wideorejestrator zapewni najlepszy stosunek oferowanych funkcji i jakości nagrać do ceny. Z odpowiedzią na to pytanie przychodzi marka Mio, która właśnie wprowadziła na rynek nowy model swojej kamery samochodowej.

Mio MiVue C430 to niewielkie urządzenie z dwucalowym wyświetlaczem, które uruchomi się od razu po włączeniu silnika. Wbudowany moduły GPS daje możliwość zapisywania współrzędnych geograficznych nagrania oraz prędkości z jaką w danym momencie poruszało się auto. Dodatkowo, MiVue C430 został wzbogacony o 3-osiowy G-sensor, który - w momencie nagłej zmiany pasa ruchu lub stłuczki - automatycznie zapisuje i zabezpiecza przed usunięciem film ze zdarzenia. Dzięki wbudowanej i na bieżąco aktualizowanej bazie fotoradarów, osoba prowadząca auto otrzyma informacje, że zbliża się do punktu kontroli prędkości.

Mio MiVue C430 Źródło: Mio

W urządzeniu zastosowano szklane soczewki, które - w przeciwieństwie do plastikowych odpowiedników - są o bardziej wytrzymałe oraz mają większą odporność na zmiany temperatury. Producent zamontował w Mio MiVue C430 sensor optyczny 2M. Zapewnił także możliwość nagrywania w rozdzielczości Full HD 1080P z tempem zapisu wynoszącym 30 klatek na sekundę oraz rzeczywisty kąt widzenia wynoszący 135 stopni. Jednym z największych atutów Mio MiVue C430 są autorskie rozwiązania Mio Night Vision umożliwiające dostrajanie obrazu z odpowiednio dopasowaną jasnością i płynnością nagranego filmu nawet przy niewielkiej ilości światła. Mio MiVue C430 dostępne jest w cenie 349 zł.