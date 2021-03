Mio MiVue M760D - pierwszy na rynku wideorejestrator na motocykl

Sezon motocyklowy nadchodzi. Aby zadbać o bezpieczeństwo motocyklistów, Mio przygotowało specjalny wideorejestrator.

W ostatnich latach na akcesoria dla motocyklisty składał się kask, buty, kombinezon i sakwa lub kufer oraz kamera sportowa (ActionCam), montowana na kasku. Jak się nietrudno domyślić, kamera taka nagrywa obraz tylko z przodu, co niejednokrotnie nie pozwalało otrzymać pełnego obrazu sytuacji na przykład z wypadku drogowego. Mio proponuje coś nowego - wideorejestrator Mio MiVue M760D. Jest on montowany na motocyklu i korzysta bezpośrednio z jego zasilania. Urządzenie posiada dwie kamery: jedną nagrywającą przód trasy i drugą, rejestrującą wszystko to, co dzieje się za motocyklem. Zastosowano w nich wysokiej jakości, szklaną optykę z przysłoną f1.6 oraz matryce Sony STARVIS CMOS.

Kąt widzenia Mio MiVue M760D to 130 stopni - pozwala to na ujęcie większości pola widzenia. Przy niedostatecznej ilości oświetlenia wykorzystywana jest autorska technologia Mio NightVision Pro - znajduje zastosowanie w nocy, podczas szarówki czy o zmierzchu. Mio MiVue M760D nagrywa w rozdzielczości FullHD 1080p przy 30 klatkach na sekundę, a dzięki zastosowaniu technologii H.264 pliki są skompresowane i nie zajmują dużo miejsca.

Wideorejestrator Mio MiVue M76 posiada moduł GPS, który zapisze datę, godzinę i lokalizację rejestracji, co pozwoli użyć go jako wiarygodnego dowodu. Wbudowany moduł WI-FI pozwala na synchronizację urządzenia ze smartfonem. Producent udostępnia również dedykowaną aplikacje MiVue Pro, za pomocą której użytkownicy mają możliwość ściągnąć filmy,dzielić się nimi ze znajomymi lub prowadzić transmisję na żywo z pokonywanej przez siebie trasy.