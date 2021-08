Misja SpaceX na Netflixie? Powstanie serial dokumentalny

Dokument zrelacjonuje pierwszą w historii całkowicie cywilną podróż kosmiczną w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

źródło: Inspiration4/John Kraus

SpaceX organizuje we wrześniu misję Inspiration4, w trakcie której czterech cywilów spędzi trzy dni na orbicie okołoziemskiej. Ten pierwszy serial dokumentalny Netflixa, który zrelacjonuje wydarzenie w czasie zbliżonym do rzeczywistego, będzie pięcioczęściowym filmem dokumentalnym o tytule Countdown: Inspiration4 Mission To Space.

Pomysł na film odzwierciedla rosnące zainteresowanie turystyką kosmiczną, w której prywatni obywatele płacą duże pieniądze za podróż rakietą. W przypadku Inspiration4, dowódca misji Jared Isaacman zapłacił za wszystkie cztery miejsca w prywatnej umowie ze SpaceX. Jednak jednym z celów misji jest zebranie funduszy na Szpital St. Jude Children’s Research w Memphis w stanie Tennessee, gdzie trafią dochody z filmu.

Zobacz również:

W locie Inspiration4 weźmie również udział Hayley Arceneaux, 29-letnia asystentka lekarza, która ustanowi kilka rekordów podczas pobytu w kosmosie. Zostanie pierwszą osobą, która przeżyła raka kości i poleciała w kosmos, pierwszą osobą, która udała się na orbitę z protezą części ciała (protezy kości nóg) oraz najmłodszą Amerykanką, która okrąży planetę.

Zobacz także: 10 dolarów od Amazona za twoje odciski palców

Źródło: digitaltrends.com