Misja Święta w Media Markt - sprawdzamy najciekawsze świąteczne promocje! [24.12.2021]

Święta coraz bliżej. Oznacza to więc wiele promocji, przecen i wyprzedaży elektroniki oraz sprzętu AGD. Sprawdzamy więc najciekawsze oferty, które z okazji Bożego Narodzenia przygotowała sieć sklepów Media Markt.

Okres przedświąteczny zawsze wiąże się z zakupowym szałem, ponieważ każdy chce znaleźć możliwie najlepszy prezent dla swoich najbliższych. Z tej też okazji w wielu sklepach możemy liczyć na liczne obniżki cen i inne atrakcyjne promocje.

Nie inaczej wygląda sytuacja w jednej z największych sieci elektromarketów w Polsce, czyli Media Markt. W tym roku - w ramach akcji Misja Święta - możemy liczyć na 30 nieoprocentowanych rat oraz odroczenie pierwszej płatności o dodatkowe dwa miesiące, dzięki dwóm ratom gratis. Promocja trwać będzie aż do 31 grudnia 2021 roku, lub do wyczerpania zapasów.

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Cena: 2799 zł 3399 zł

Galaxy S20 FE to "lżejsza" wersja tegorocznego flagowca Samsunga. Mimo tego oferuje nam świetną wydajność dzięki obecności procesora Qualcomm Snapdragon 865, który wspierany jest przez 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Przestrzeń tą możemy powiększyć, dzięki karcie microSD. Jak przystało urządzenie Samsunga, otrzymujemy świetny i jasny wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,5 cala, który oferuje rozdzielczość Full HD+ (1080 x 2400 pikseli). Baterię o pojemności 4500 mAh za pomocą superszybkiego ładowania 25 W naładujemy o 50% w mniej niż 30 minut.

Model procesora : Qualcomm Snapdragon 865

: Qualcomm Snapdragon 865 Pamięć RAM : 6 GB

: 6 GB Pamięć wewnętrzna : 128 GB

: 128 GB Przekątna ekranu [cal] : 6.5

: 6.5 Rozdzielczość : 1080 x 2400

: 1080 x 2400 Rozdzielczość aparatu [Mpix] : 12 + 12 + 8

: 12 + 12 + 8 System operacyjny: Android 10

iPhone 12 mini

Cena: 2899 zł 3139 zł

iPhone 12 mini to najmniejszy z zeszłorocznych smartfonów Apple. Mimo swoich niewielkich rozmiarów - przekątna wyświetlacza Super Retina XDR to zaledwie 5,4 cala - urządzenie jest równie wydajne, co jego więksi bracia. Za jego odpowiednio wydajną pracę odpowiedzialny jest procesor Apple A14 Bionic, który znajdziemy we flagowych smartfonach Apple z 2020 roku. Przeceniony został wariant o najmniejszej z dostępnych przestrzeni na dane użytkownika - są to 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Urządzenie posiada zestaw dwóch 12 MP aparatów znanych z bazowego iPhone'a oraz 12 MP przedni aparat TrueDepth. iPhone 12 mini charakteryzuje się klasą wodoodporności IP68.

Model procesora : Apple A14 Bionic

: Apple A14 Bionic Pamięć RAM : 4 GB

: 4 GB Pamięć wewnętrzna : 64 GB

: 64 GB Przekątna ekranu [cal] : 5,4

: 5,4 Rozdzielczość : 1080 x 2340

: 1080 x 2340 Rozdzielczość aparatu [Mpix] : 12 + 12

: 12 + 12 System operacyjny: iOS 14

Smartwatch Oppo Watch 41 mm Czarny

Cena: 989 zł 1278 zł

Zegarek Oppo Watch będzie dobrym prezentem nie tylko dla osób aktywnych fizycznie. Jego elegancki wygląd i duża koperta w rozmiarze 41 mm sprawią, że sprawdzi się także u osób, korzystających z niego na co dzień. Dzięki łączności Bluetooth jesteśmy w stanie sparować go ze smartfonem, co pozwoli m.in. odbierać i rozłączać połączenia, sterować muzyką, płacić online sprawdzać powiadomienia i wiele więcej. Zegarek posiada także wbudowany GPS. Dzięki zamontowanym z tyłu zegarka czujnikom możesz monitorować swoją aktywność w trakcie przejażdżek rowerowych, spacerów, biegania oraz innych aktywności. Dla osób aktywnych fizycznie przygotowano aż 90 trybów ćwiczeń z Google Fit.

Rozmiar koperty : 41 mm

: 41 mm Typ wyświetlacza : AMOLED

: AMOLED Rozmiar wyświetlacza : 1,6 cala

: 1,6 cala Kolor : czarny

: czarny Czujniki : Akcelerometr, Barometr, Cyfrowy kompas, Czujnik światła, Optyczny monitor tętna, Pulsometr, Żyroskop

: Akcelerometr, Barometr, Cyfrowy kompas, Czujnik światła, Optyczny monitor tętna, Pulsometr, Żyroskop GPS : Tak

: Tak Łączność: Bluetooth 4.2 BLE, NFC, Wi-Fi

Ekspres ciśnieniowy Saeco Xelsis Piano Black

Cena: 3299 zł 4099 zł

Ekspres ciśnieniowy Saeco Xelsis Piano Black umożliwia nam zaparzenie dwunastu różnych napojów kawowych. Dodatkowo posiada możliwość personalizacji niektórych ustawień, ustawienie sześciu osobnych profili użytkownika i pozwala na wybór pięciu różnych poziomów mocy kawy. Ekspres powinien pozwolić nam na zaparzenie nawet 5000 filiżanek kawy, zanim będziemy zmuszeni go odkamienić. Zawdzięczamy to obecności specjalnego filtra wody.

Moc [W] : 1850

: 1850 Ciśnienie [bar] : 15

: 15 Rodzaj kawy : Mielona, W ziarnach

: Mielona, W ziarnach Młynek : Ceramiczny, Żarnowy

: Ceramiczny, Żarnowy Spienianie mleka : Automatyczne przygotowanie

: Automatyczne przygotowanie Automatyczne przygotowywanie kaw: Caffe Latte, Cappuccino, Espresso

Wideorejestrator XBLITZ V3 4K Magnetic

Cena: 399 zł 479 zł

Wideorejestrator XBLITZ V3 4K Magnetic to bardzo kompaktowe urządzenie, które w prosty sposób pozwoli zwiększyć nasze bezpieczeństwo na drogach. Kamera ta pozwala nam nagrywać materiały w jakości 4K i umożliwia nagrywanie ich w pętli. Oznacza to, że w przypadku zapełnienia karty pamięci nowe nagrania będą nadpisać najstarsze. Funkcja G-Sensor ochroni także najnowsze filmy w przypadku wykrycia zderzenia, lub nagłego hamowania. Kamera samochodowa Xblitz V3 jest wyposażona w funkcję Wi-Fi, dzięki której możesz połączyć się z urządzeniem za pomocą telefonu.

Format HD : 4K Ultra HD

: 4K Ultra HD Maks. rozdzielczość wideo : 3840 × 2160

: 3840 × 2160 Kąt widzenia [stopnie] : 150

: 150 GPS : Tak

: Tak Nagrywanie dźwięku : Tak

: Tak Pamięć: Karta microSD do 256 GB

Słuchawki bezprzewodowe Sony WF-1000XM4

Cena: 899 zł 1199 zł

W słuchawkach Sony WF-1000XM3 zastosowano najbardziej zaawansowany system redukcji hałasu Sony z procesorem V1. Cztery mikrofony na powierzchni słuchawek wychwytują więcej dźwięków z otoczenia. Po wychwyceniu dźwięków z otoczenia, zaczyna działać procesor systemu redukcji hałasu. Eliminuje on znacznie więcej szumów na niemal wszystkich częstotliwościach, a także zużywa mniej energii. W pełni naładowane słuchawki grają przez 8 godzin, a poręczne etui z funkcją ładowania zapewnia dodatkowe 16 godzin pracy. To nawet 24 godziny odtwarzania bez zakłóceń.

Rodzaj słuchawek : Prawdziwie bezprzewodowe (True Wireless)

: Prawdziwie bezprzewodowe (True Wireless) Maksymalny czas czuwania [h] : 16

: 16 Maksymalny czas pracy [h] : 12

: 12 Konstrukcja : Douszne

: Douszne Mikrofon : Tak, wbudowany

: Tak, wbudowany Funkcje : Aktywna redukcja szumu, Asystent Google, Czujnik zbliżeniowy, Kończenie połączeń, Odbieranie połączeń, Parowanie NFC

: Aktywna redukcja szumu, Asystent Google, Czujnik zbliżeniowy, Kończenie połączeń, Odbieranie połączeń, Parowanie NFC Min. pasmo przenoszenia [Hz] : 20

: 20 Maks. pasmo przenoszenia [Hz]: 20000

Smartfon XIAOMI 11 Lite 5G NE

Cena: 1399 zł 1899 zł

Lite to, jak sama nazwa wskazuje, lżejsza wersja flagowego modelu chińskiego producenta, czyli Mi 11. NE oznacza z kolei "New Edition", czyli odświeżony wariant tego modelu. Telefon posiada wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6.55 cala. Oferuje on nam rozdzielczość Full HD+ (2400x1080 pikseli) oraz otoczony jest wyjątkowo cienkimi ramkami. Częstotliwość odświeżania ekranu to 90 Hz. Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 778G, układ graficzny Adreno 642 oraz 8 GB pamięci RAM. Dużym minusem jest niestety brak miejsca na dodatkową kartę pamięci, w związku z czym musimy zadowolić się jedynie 128 GB dostępnego miejsca w pamięci wewnętrznej. Xiaomi Mi 11 Lite 5G działa na systemie Android 11 z nakładką MIUI 12. Smartfon posiada trzy obiektywy tylne: główny 64 MP, szerokokątny 8 MP oraz kamerę telemakro 5 MP. Z przodu znajdziemy 20 MP kamerę selfie.

Model procesora : Qualcomm Snapdragon 778G

: Qualcomm Snapdragon 778G Pamięć RAM : 6 GB

: 6 GB Pamięć wewnętrzna : 128 GB

: 128 GB Przekątna ekranu [cal] : 6.55

: 6.55 Rozdzielczość : 1080 x 2400

: 1080 x 2400 Rozdzielczość aparatu [Mpix] : 12 + 12 + 8

: 12 + 12 + 8 System operacyjny: Android 10

Dysk zewnętrzny SEAGATE Expansion Portable

Cena: 269 zł 319 zł

Przenośny dysk zewnętrzny SEAGATE Expansion Portable będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą mieć stały dostęp do swoich danych. Dzięki zastosowaniu interfejsu USB 3.0 dysk jest w stanie przesłać dane do pamięci komputera dużo szybciej, niż jest to możliwe w przypadku starszych rozwiązań. Jest on oczywiście z nimi kompatybilny. Dysk cechuje się pojemnością aż 2 TB, co zostawia nam wiele miejsca na wszystkie niezbędne dane.

Format dysku : 2.5

: 2.5 Interfejs : USB 3.0

: USB 3.0 Maksymalny transfer interfejsu : 5 Gb/s

: 5 Gb/s Pojemność dysku: 2 TB

Telewizor Samsung QE65Q67AAU

Cena: 3299 zł 3999 zł

Telewizor Samsung QE65Q67AAU charakteryzuje się ogromnym, 65-calowym ekranem, który oferuje nam jakość 4K, rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli oraz 60 Hz częstotliwość odświeżania. Telewizor posiada 2 wejścia USB, 3 gniazda HDMI oraz umożliwia łączność Wi-Fi i Bluetooth. Wysoka jakość obrazu, dostarczona przez pojedynczy chip, zarządzający kolorami, optymalizujący współczynnik kontrastu i nadzorujący HDR. Samsung UHD Dimming dzieli ekran na małe bloki, dzięki czemu zobaczysz precyzyjnie oddane szczegóły

Przekątna ekranu [cal] : 65

: 65 Matryca : 4K Ultra HD 3840 x 2160

: 4K Ultra HD 3840 x 2160 Częstotliwość odświeżania [Hz] : 60

: 60 Wi-Fi : TAK

: TAK Smart TV : TAK

: TAK Optymalizacja obrazu : PQI (Picture Quality Index) 3100

: PQI (Picture Quality Index) 3100 Moc głośników [W] : 20

: 20 USB : TAK

: TAK Tuner cyfrowy: DVB-CDVB-S2DVB-T2

Słuchawki SONY WH-1000XM4

Cena: 1199 zł 1499 zł

Nauszne słuchawki Sony WH-1000XM4 charakteryzuje się obecnością systemu ANC, czyli aktywnej redukcji szumów. Pozwoli nam to niezakłóconą rozmowę. Dodatkowo dzięki funkcji Speak-to-Chat słuchawki automatycznie przerwą odtwarzanie z innych źródeł, w momencie, w którym rozpoczniemy rozmowę.

Słuchawki pozwalają także na odtwarzanie dźwięku w lepszej jakości niż dotychczas, dzięki rozwiązaniu LDAC. Oferuje ona szybszą transmisję danych, niż ma to miejsce w klasycznych słuchawkach Bluetooth. Słuchawki SONY WH-1000XM4 pozwalają na aż 30 godzin pracy. Dodatkowo już dziesięciominutowe ładowanie powinno wystarczyć na dodatkowe 5 godzin pracy.

Łączność : Bluetooth

: Bluetooth Czas pracy na baterii [maksymalny]: 30 godzin

[maksymalny]: 30 godzin Min. pasmo przenoszenia [Hz]: 4

[Hz]: 4 Maks. pasmo przenoszenia [Hz]: 40000

[Hz]: 40000 Funkcje: redukcja szumów, obsługa połączeń, sterowanie odtwarzaniem muzyki

Apple Watch Series 6

Cena: 1549 zł 1999 zł

Zegarek Apple Watch Series 6 wyposażony jest w wyświetlacz RETINA, który gwarantuje wysoką jakość wyświetlanego obrazu. Posiada on wiele czujników, które pomagają w kontroli naszego zdrowia i monitorowania jego stanu. Pomaga w monitorowaniu snu, bada natężenie dźwięków w okolicy. Pozwala na mierzenie tętna i jest w stanie wykryć arytmię. Oferuje wiele funkcji dbających o bezpieczeństwo, jak detekcja upadku, alarmowe SOS oraz międzynarodowe połączenia alarmowe. Możemy także liczyć na pomoc w wielu aktywnościach sportowych, dzięki dużej ilości treningów, które zegarek może śledzić.

Rozmiar koperty : 44 mm

: 44 mm Materiał : aluminium

: aluminium Kolor : PRODUCT(RED)

: PRODUCT(RED) Łączność : GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11b/g/n

: GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11b/g/n Czujniki: akcelerometr, cyfrowy kompas, optyczny monitor tętna, oświetlenia zewnętrznego, pulsometr, wysokościomierz, żyroskop

Laptop Asus TUF Gaming F15

Cena: 4499 zł 4799 zł

Stworzony pod kątem poważnej rozgrywki i zapewnienia wysokiej wytrzymałości w codziennym użytkowaniu laptop Asus TUF Gaming F15 to doskonale wyposażona maszyna gamingowa z systemem operacyjnym Windows 10 Home PL, która będzie towarzyszyła Ci podczas kolejnych zwycięstw gamingowych. Dzięki zastosowaniu w najnowszego procesora Intel Core 10. generacji, wspieranego przez 16 GB pamięci operacyjnej i karty graficznej GeForce RTX 3050 nawet najszybsza akcja rozgrywki będzie dynamiczna, płynna i w pełni wykorzysta możliwości panelu klasy IPS o częstotliwości odświeżania sięgającej 144 Hz.

Wyświetlacz : 15.6" (1920 x 1080 (Full HD)), IPS, 144 Hz

: 15.6" (1920 x 1080 (Full HD)), IPS, 144 Hz Procesor : Intel Core i5-10300H

: Intel Core i5-10300H Pamięć RAM : 16 GB DDR4

: 16 GB DDR4 Dysk SSD : M.2 PCIeNVMe 512 GB

: M.2 PCIeNVMe 512 GB Grafika : NVIDIA Geforce RTX 3050 4 GB GDDR6

: NVIDIA Geforce RTX 3050 4 GB GDDR6 System operacyjny: Windows 10 Home PL

Laptop ACER Aspire 5

Cena: 1999 zł 2999 zł

Laptop ACER Aspire 5 wyposażony jest w dwurdzeniowy procesor Intel Core i3 11 generacji, który sparowano z 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Będzie on więc idealnym rozwiązaniem dla osób pracujących zdalnie i studentów, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego rozmiar: mniej niż 2 cm grubości oraz niecałe 1,5 kg wagi. Aluminiowa obudowa zapewni także odpowiednią wytrzymałość. 14-calowy wyświetlacz z matową matrycą IPS oferuje dokładne odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia. Komputer posiada trzy porty USB 3.1, port USB 2.0, gniazdo HDMI oraz wspiera bezprzewodową łączność Bluetooth i Wi-Fi 6.

Wyświetlacz : 14" (1920 x 1080 (Full HD)), IPS, 60 Hz

: 14" (1920 x 1080 (Full HD)), IPS, 60 Hz Procesor : Intel Core i3-1115G4

: Intel Core i3-1115G4 Pamięć RAM : 8 GB DDR4

: 8 GB DDR4 Dysk SSD : 256 GB

: 256 GB Grafika : Intel UHD

: Intel UHD System operacyjny: Windows 10 Home PL

