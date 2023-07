Mission: Impossible 7 – czy można obejrzeć online? Gdzie zobaczyć wszystkie części cyklu?

W tym roku fani kina nie mogą narzekać na brak wielkich premier. Właśnie światło dziennie ujrzała kolejna superprodukcja, czyli „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1”. Sprawdzamy, gdzie można zobaczyć film i gdzie obejrzeć pozostałe części cyklu?

Siódma odsłona serii Mission: Impossible to jeden z największych tegorocznych blockbusterów. W nowym filmie Ethan Hunt (Tom Cruise) próbuje odzyskać połówkę szczególnego klucza, będącą w posiadaniu jego znajomej Ilsy Faust (Rebecca Ferguson). W tym celu wyrusza na Pustynię Arabską, gdzie ukrywa się poszukiwana kobieta.

To jednak dopiero początek przygód superagenta, gdyż w USA czeka go posiedzenie organizacji znanej jako The Community, zrzeszającej przywódców różnych agencji wywiadowczych. Tam zaś trwa dyskusja na temat pewnej Sztucznej Inteligencji, która wyrwała się spod kontroli...

fot. Paramount Pictures

Czy Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1 jest dostępne online?

Film Mission: Impossible 7 do polskich kin trafił w piątek, 14 lipca 2023 roku. Najnowszą odsłonę przygód Ethana Hunta na razie zobaczycie tylko w multipleksach – na premierę w sieci trzeba będzie jeszcze poczekać.

Inaczej ma się sprawa z poprzednimi filmami z serii. Możecie je bowiem obejrzeć na kilku platformach streamingowych:

Mission: Impossible

HBO Max

PREMIERY CANAL+

Prime Video

Apple TV+

SkyShowtime

Rakuten

CHILI

Mission: Impossible II

HBO Max

PREMIERY CANAL+

Prime Video

Apple TV+

SkyShowtime

Rakuten

CHILI

Mission: Impossible III

HBO Max

PREMIERY CANAL+

Prime Video

Apple TV+

SkyShowtime

Rakuten

Player

CHILI

Mission: Impossible – Ghost Protocol

HBO Max

PREMIERY CANAL+

Prime Video

Apple TV+

SkyShowtime

Rakuten,

CHILI

Netflix (od 31 lipca)

Mission: Impossible – Rogue Nation

HBO Max

PREMIERY CANAL+

Prime Video

Apple TV+

SkyShowtime

Rakuten

Player

CHILI

Netflix (od 31 lipca)

Mission: Impossible – Fallout

HBO Max

PREMIERY CANAL+

Prime Video

Apple TV+

Rakuten

Player

CHILI

Netflix (od 31 lipca)

