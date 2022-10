Mission: Impossible 7 – kiedy premiera Dead Reckoning Part 1? Wszystko, co wiemy o filmie

Siódma część przygód Ethana Hunta jest już w drodze na ekrany kin. Wygląda na to, że polscy widzowie będą mieli wyjątkowy powód, by obejrzeć Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1. Jaki? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

"Mission: Impossible" (1996)

Bohaterem filmu jest agent organizacji znanej jako IMF, Ethan Hunt (Tom Cruise). Nowa misja, którą mu zlecono nieoczekiwanie kończy się źle. Hunt zostaje wrobiony w morderstwo swoich współpracowników. Aby udowodnić swoją niewinność zbiera nową ekipę i próbuję odkryć tożsamość działającego wewnątrz IMF zdrajcy.

"Mission: Impossible II" (2000)

Ethan Hunt staje do walki z byłym agentem IMF Seanem Ambrosem (Dougray Scott), który planuje uwolnić śmiertelnego wirusa. Ethan ponownie zbiera swoją ekipę, by przechwycić broń biologiczna i zapobiec światowej pandemii. Łączy też siły z profesjonalną złodziejką Nyah Nordoff-Hall (Thandiwe Newton).

"Mission: Impossible III" (2006)

Ethan, zaręczony z Julią Meade (Michelle Monaghan), odpoczywa od szpiegowskich misji. Musi jednak ponownie wkroczyć do akcji, gdy okazuje się, że handlarz bronią Owen Davian (Philip Seymour Hoffman) ma zamiar zdobyć tajemniczą broń masowego rażenia o nazwie Królicza łapka.

"Mission: Impossible – Ghost Protocol" (2011)

Ethan Hunt znów zostaje wrobiony w przestępstwo. Tym razem chodzi o zbombardowanie Kremla, którego miał dopuścić się podczas jednej ze swoich akcji. Tymczasem tajemniczy mężczyzna o pseudonimie Cobalt zdobywa rosyjskie kody dostępu do broni nuklearnej. Hunt i jego ekipa muszą zapobiec wybuchowi światowej wojny.

"Mission: Impossible – Rogue Nation" (2015)

Ethan Hunt stara się udowodnić istnienie Syndykatu – niebezpiecznej organizacji zrzeszającej agentów-zdrajców. Podczas, gdy IMF zostaje rozwiązane, Hunt po raz kolejny musi zebrać ekipę, która zadecyduje o ocaleniu świata. Tym razem musi też zawiązać sojusz z tajemniczą agentką Ilsą Faust (Rebecca Ferguson).

"Mission: Impossible – Fallout" (2018)

Syndykat upadł, ale na jego miejscu wyrosła nowa organizacja o nazwie Apostołowie. Mają oni zamiar zdobyć radioaktywny pluton, który posłuży do stworzenia broni nuklearnej. Ethan Hunt znów jest jedynym, który może zapobiec katastrofie, ale przeciwko sobie ma nie tylko organizację dawnych szpiegów, ale również CIA, które kwestionuje jego lojalność.

"Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" (2023)

Fabułę nowej odsłony przygód Ethana Hunta w dużej mierze otacza jeszcze mgła tajemnicy. W filmie na pewno możemy spodziewać się dużej dawki tego, z czego seria słynie najbardziej, czyli różnorodnych lokacji, emocjonujących walk, szalonych popisów kaskaderskich i szpiegowskich intryg. Widowisko na razie zapowiada jeden teaser:

W trailerze uwagę zwraca duża ilość pustynnej scenerii, co może świadczyć, że tym razem ważne wydarzenia będą rozgrywać się również w orientalnych krajach. Teaserowi towarzyszy enigmatyczna narracja, w niemal mistycznym tonie zapowiadająca sytuację, w której tym razem znajdzie się Ethan Hunt. Wszystko wskazuje na to, że konflikt z nowej części Mission: Impossible swoją wagą i rozmachem przewyższy wszystko, co do tej pory widzieliśmy w filmach o super-szpiegu.

Data premiery

Pierwsza część Mission: Impossible – Dead Reckoning do kin trafi 14 lipca 2023 roku. Druga część widowiska, czyli Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 2 pojawi się 28 czerwca 2024 roku.

Obsada

W rolę Ethana Hunta ponownie wcieli się Tom Cruise. Partnerować mu będzie Ving Rhames jako Luther Stickell, Simon Pegg jako Benji Dunn, Rebecca Ferguson jako Ilsa Faust i Vanessa Kirby jako Biała Wdowa.

Oprócz tego w filmie pojawi się również Henry Czerny jako Eugene Kittridge, Hayley Atwell w roli Grace oraz Shea Whigham jako Jasper Briggs.

W filmie wystąpi też Pom Klementieff, Mark Gatiss, Esai Morales, Rob Delaney, Indira Varma, Frederick Schmidt, Cary Elwes, Charles Parnell i Greg Tarzan Davis. Dla widzów z Polski z pewnością najważniejszy jest jednak Marcin Dorociński – na razie nie wiadomo jednak, kogo aktor zagra.

Marcin Dorociński w Mission Impossible: Dead Reckoning! (24.10.2022)

Dyskretne spekulacje na ten temat pojawiały się od jakiegoś czasu, jednak sporo osób nie wierzyło w ich prawdziwość. W końcu jednak wszyscy fani i fanki Marcina Dorocińskiego otrzymali oficjalne potwierdzenie: aktor wystąpi w 7 i 8 części Mission: Impossible, a więc w Dead Reckoning Part 1 i 2. Informacji tej udzielił sam Dorociński we wpisie w social mediach:

fot. https://www.instagram.com/marcindorocinski/

Kogo zagra aktor? Tego na razie nie wiadomo. Wielu internautów obstawia jednak czarny charakter. Czy tak będzie naprawdę, dowiemy się pewnie w najbliższych miesiącach.

