Mistrzostwa Polski na dystansie długim w ramach Castle Triathlon Malbork 2019!

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Triathlonu podczas tegorocznej edycji zawodów Castle Triathlon Malbork, które odbędą się w terminie 7-8 września, przeprowadzone zostaną Mistrzostwa Polski na dystansie długim, czyli IM. Mistrzostwa rozegrane zostaną w kategoriach PRO oraz age-group.

Mistrzostwa Polski to przede wszystkim zacięta, sportowa rywalizacja o prestiż! Dla początkujących triathlonistów, to także okazja do ścigania się z doświadczonymi zawodnikami oraz możliwość zebrania cennego doświadczenia.

„Jesteśmy ogromnie zadowoleni, że Polski Zawiązek Triathlonu zaufał nam po raz kolejny i powierzył organizację Mistrzostw Polski. Tym samym Malbork będzie ponownie areną zmagań najlepszych polskich zawodników. W 2017 roku podczas Castle Triathlon Malbork odbyły się Mistrzostwa Polski na dystansie średnim, teraz przyszedł czas na długi dystans. Jest to dla nas zawsze ogromne wyróżnienie, które mobilizuje do jeszcze cięższej pracy. Możemy zaoferować zawodnikom najszybszą trasę w Polsce i zrobimy wszystko, aby imprezę przygotować na najwyższym poziomie.” – powiedział Filip Szołowski z Labosport Polska.

Kategorie wiekowe w ramach Mistrzostw Polski na dystansie długim:

M/K PRO (generalna mężczyzn i generalna kobiet)

M/K 18 (18-24 lat)

M/K 25 (25-29 lat)

M/K 30 (30-34 lat)

M/K 35 (35-39 lat)

M/K 40 (40-44 lat)

M/K 45 (45-49 lat)

M/K 50 (50-54 lat)

M/K 55 (55-59 lat)

M/K 60 (60-64 lat)

M/K 65 (65-69 lat)

M/K 70+ (70 lat i więcej)

Rywalizacja na dystansie długim (IM: 3,8 km pływania, 180 km jazdy na rowerze i 42,2 km biegu) odbędzie się drugiego dnia zawodów, czyli w niedzielę 8 września. Triathloniści rozpoczną swoje zmagania pływaniem w rzece Nogat, tuż u stóp Zamku Krzyżackiego, największej ceglanej twierdzy w Europie. Następnie zawodnicy wyruszą na trasę kolarską. Etap ten będzie szybki, dzięki niezwykle płaskiej trasie, z dobrej jakości asfaltem, wytyczonej przez Żuławy Wiślane. Na koniec triathloniści przebiegną między innymi przez tereny Muzeum Zamkowego. Wszyscy zawodnicy, którzy będą startować na dystansie IM, a tym samym w Mistrzostwach Polski są zobowiązani do posiadania aktualnych licencji Polskiego Zawiązku Triathlonu, natomiast zawodnicy chcący być sklasyfikowani w kategorii PRO, muszą przy zapisach zaznaczyć opcję „Klasyfikacja PRO”.

W ramach zawodów Castle Triathlon Malbork 2019 im. Bartosza Kubickiego będzie można wystartować jeszcze na trzech innych dystansach: 1/8 IM, 1/4 IM oraz na 1/2 IM. Imprezą towarzyszącą triathlonowi będą zawody biegowe dla najmłodszych – Malbork Kids.

Zapisy na wszystkie dystanse wciąż trwają. Aby zarejestrować się na zawody, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie zawodów www.castletriathlon.com/zgloszenia/

Zarejestruj się na Castle Triathlon Malbork 2019 im. Bartosza Kubickiego i zmierz się w rywalizacji sportowej z przedstawicielami PC World! Zapraszamy.