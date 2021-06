Mistrzowskie promocje w Huawei!

W sklepie huawei.pl czekają atrakcyjne promocje smartfonów, laptopów, smartwatchy i słuchawek. Ambasadorem marki jest sam Robert Lewandowski.

W sklepie internetowym huawei.pl trwa promocja na urządzenia mobilne, laptopy, akcesoria i kuszące zestawy, do których ustrzelenia zachęca Robert Lewandowski. Klienci huawei.pl mogą również otrzymać 50 zł za zapisanie się do newslettera (jest to kupon rabatowy na kolejne zakupy w sklepie o wartości min. 300 zł).

Atrakcyjna oferta

Wśród ofert sklepu Huawei, klienci mogą skorzystać ze specjalnych ofert:

3-letnia gwarancja na zakupiony laptop

Jednorazowa, bezpłatna naprawa ekranu smartfona w ciągu 3 miesięcy od zakupu

Bezpłatna dostawa na następny dzień roboczy

20 zł zniżki na zakupy na huawei.pl za wystawienie opinii o produkcie

Rozłożenie płatności za zakupy na raty - 36 rat 0%

Smartfony

Huawei P40 lite w zestawie z eleganckim smartwatchem Watch Fit Elegant Edition w cenie 999 zł

Huawei P smart 2021 z NFC z opaską sportową Huawei Band 6 za 799 zł lub bez zestawu za 699 zł

Smartwatche

Huawei Watch GT 2 Pro w zestawie z głośnikiem Huawei BT CM510 za 999

Huawei Watch GT 2 (46 mm) w nowej cenie 699 zł

dwa fitnessowe smartwatche Huawei Watch Fit Elegant Edition za 849 zł

Laptopy

flagowy laptop Huawei MateBook X Pro 2021 w zestawie z monitorem Huawei Display 23.8”, koszulką z podpisem ambasadora marki Roberta Lewandowskiego, bezprzewodową myszką oraz plecakiem

wydajny MateBook D 14 w zestawie z monitorem Huawei Display 23.8, bezprzewodową myszką oraz plecakiem.

Akcesoria

bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 4i za 299 zł

Promocja na huawei.pl trwa od 4 czerwca do 4 lipca 2021 roku.

