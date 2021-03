Mistrzowskie rabaty w RTV Euro AGD. Wybieramy najlepsze promocje

Sklep RTV Euro AGD przygotował promocję, dzięki której możesz kupić wybrane urządzenia w bardzo atrakcyjnej cenie. Sprawdzamy, które produkty zostały przecenione.

Decydując się na zakup nowych sprzętów RTV lub AGD, warto przejrzeć promocyjne oferty, które proponują sklepy z elektroniką. Często możemy trafić na wyjątkową okazję i kupić wybrane urządzenie znacznie taniej. Postanowiliśmy sprawdzić, z jakich rabatów warto skorzystać w RTV Euro AGD. Niektóre przeceny trwają tylko przez kilka dni, więc warto szybko się decydować.

Promocja: Apple iPhone 11 za 2849 zł

Wśród przecenionych smartfonów znalazł się iPhone 11, którego możemy kupić za 2 849 zł. To obecnie najlepsza cena. W innych sklepach urządzenie zapłacimy co najmniej 150 zł więcej. Rabat trwa tylko do 16 marca 2021 r.

Apple iPhone 11 64 GB - specyfikacja

Procesor: Apple A13 Bionic

Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

Pojemność baterii: 3110 mAh

Pamięć: 4 GB / 64 GB

Wyświetlacz: 6,1 ", 1792 x 828 pikseli, Liquid Retina HD

System operacyjny: iOS 13

Promocja: Motorola Moto G8 4/64GB za 499 zł

Kolejny przeceniony smartfon to Motorola Moto G8, za którą zapłacimy tylko 499 zł, czyli 80 zł mniej niż w innych sklepach. Dodatkowo, jeśli zdecydujesz się na zakup w ratach możesz zyskać 2 raty gratis (przy 30 ratach), a wtedy za telefon zapłacisz 465,74 zł. Promocja trwa tylko do 16 marca 2021 r.

Motorola Moto G8 4/64GB -specyfikacja

Procesor: 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 665

Aparaty: tylny/przedni 16 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix / 8 Mpix

Pojemność baterii: 4000 mAh

Pamięć: 4 GB / 64 GB

Wyświetlacz: 6,4 ", 1560 x 720 pikseli, Max Vision HD+

System operacyjny: Android 10

Promocja: Apple Macbook Pro M1 za 5799 zł

Warto również zwrócić uwagę na przeceny laptopów. Wśród nich znalazł się Macbook Pro M1 w obniżonej cenie - 5799 zł, czyli aż 1200 zł taniej niż zwykle. Zostało już niewiele sztuk, a promocja trwa tylko do 16 marca 2021 r.

Apple Macbook Pro M1 13 - specyfikacja

Ekran: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1

Pamięć: 8 GB RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: Apple M1 (8-rdzeni)

System operacyjny: Mac OS Big Sur

Promocja: Philips 55OLED855/12 za 5499 zł

Ciekawą propozycją może okazać się 55-calowy telewizor Philips 55OLED855/12, który kosztuje obecnie 5 499 zł - jego regularna cena to 6799 zł. Oszczędzamy zatem 1300 zł! Dodatkowo, wybierając zakup na raty (30 rat 0%) zapłacimy za telewizor 5132,40 zł - przy czym za dwie pierwsze raty nie płacimy. Promocja trwa do 15 marca 2021 r.

Philips 55OLED855/12 - specyfikacja

Ekran: 55 cali, 4K UHD, 3840 x 2160

Optymalizacja ruchu: Picture Performance Index 5700

Funkcje: HDR, Smart TV (Android TV), Wi-Fi, USB - multimedia, USB - nagrywanie, Bluetooth, obsługa głosowa, Ambilight, 4x HDMI, 2x USB

Promocja: Robot sprzątający iRobot Roomba S9 za 3499 zł

Rabaty dotyczą także urządzeń do sprzątania. Wśród przecenionych znalazł się popularny robot sprzątający iRobot Roomba S9, który kosztuje 3 499 zł, czyli 190 zł mniej niż wcześniej. Warto również pomyśleć o zakupie na raty - cena robota wyniesie wtedy 3265,74 zł (przy 30 ratach 0%), bez dwóch pierwszych rat. Oferta promocyjna trwa tylko do 16 marca 2021 r.

iRobot Roomba S9 - specyfikacja

Czas pracy/Czas ładowania: 120 minut / 120 minut

Programator pracy/Wirtualna ściana: tak / tak, funkcja

Ładowanie i wznawianie sprzątania: tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie: tak

Czujniki: antykolizyjny, krawędzi, kurzu, odległości, odometr, optyczny, optyczny kierunku ruchu, optyczny vSLAM (kamera), przeciw zaplątaniu się w kable, przeszkód, uskoku podłoża, wykrywający zabrudzone miejsca

Poziom hałasu: 65 dB

Promocja: Oczyszczacz powietrza Samsung AX60R5080WD/EU za 1399 zł

Pojawiła się też idealna okazja, aby kupić oczyszczacz powietrza Samsung AX60R5080WD/EU, za który zapłacimy obecnie 1 399 zł, czyli 200 zł mniej niż zwykle. Zaoszczędzimy również, jeśli wybierzemy płatność na raty - 1305,74 zł (30 rat 0% -dwie pierwsze raty 0 zł). Promocja trwa tylko do 16 marca 2021 r.

Oczyszczacz powietrza Samsung AX60R5080WD/EU - specyfikacja

Maksymalna wielkość pomieszczenia: 60 m2

Wydajność: 467 m3/h

Maksymalny poziom hałasu: 50 dB

Poziom hałasu w trybie nocnym: 20 dB

Filtracja powietrza: 3-stopniowa

Filtry: HEPA 13, węglowy, wstępny

Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza: tak

Tryby pracy: automatyczny, nocny

Czujniki: gazu, kurzu i PM 2,5, nieprzyjemnych zapachów, PM 1,0, PM 10

