Mitsubishi rezygnuje z nośników pamięci

Mitsubishi Chemical Corporation ogłosiła dziś podpisanie umowy, na mocy której część działalności spółki związana z nośnikami pamięci, w tym dyskami optycznymi i pamięciami USB oraz inne działalności zarządzane globalnie przez firmy z grupy Verbatim, zostaną sprzedane firmie CMC Magnetics Corporation.

Założona w 1978 r. firma CMC działa na rynku nośników pamięci i jest największym na świecie producentem dysków optycznych. Przez lata współpracy z MCC opartej na licencjonowaniu technologii produkcji dysków optycznych, obu firmom udało się wypracować solidne partnerstwo. Celem MCC będzie intensyfikacja działań związanych z zarządzaniem portfolio biznesowym Mitsubishi Chemical Holdings Group zgodnie z planem średniookresowym APTSIS 20. Z kolei CMC zamierza rozszerzyć działalność związaną z nośnikami pamięci nie tylko przez stosowanie własnych technologii produkcji, ale także wykorzystanie globalnej sieci sprzedaży grupy MCC oraz jej rozwiązań, aby umowa była korzystna dla obu stron.

jak podsumował proces Clive Alberts, prezes Verbatim EUMEA:

– Zmiana właściciela Verbatim jest uzasadniona biznesowo i dobra dla wszystkich stron. Z perspektywy firmy MCC marka Verbatim była najmniej związana z jej podstawową działalnością B2B w branży chemicznej, a ponadto sprzedaż ta jest zgodna z planami średniookresowymi kierownictwa. Z perspektywy firmy CMC integracja pionowa daje okazję nie tylko do dalszego wzmocnienia pozycji lidera na rynku nośników optycznych, ale także rozszerzenia portfolio o nowe kategorie produktów i wykorzystania kanałów sprzedaży obsługiwanych dotychczas w ramach globalnych operacji sprzedażowych i marketingowych Verbatim. Jako Verbatim zyskujemy nowego, dynamicznego właściciela, który zapewni nam warunki do rozwoju biznesowego, wzmacniając jednocześnie naszą pozycję w branży nośników pamięci i wykorzystując naszą infrastrukturę, a także wiedzę i doświadczenie w zakresie sprzedaży i marketingu, aby wejść w nowe segmenty rynku. Po łacinie nazwa „verbatim” oznacza „dosłownie” i od początku istnienia firmy wyraża ona nasz stosunek do dokładnego i bezbłędnego zapisu danych. Zmiana właściciela nie zmienia nic w kwestii korporacyjnych zasad dotyczących jakości i niezawodności, które zapewniły nam sukces w ostatnim pięćdziesięcioleciu. Nasi klienci mogą być pewni, że nadal kupują rozwiązania technologiczne godne zaufania.

Informacje o firmie Verbatim

Firma Verbatim została założona w 1969 r. (w tym roku obchodzi pięćdziesięciolecie działalności).

W 1985 r. została przejęta przez firmę Kodak , a w 1990 r. przez koncern Mitsubishi Chemical Corporation (MCC)

, a w 1990 r. przez koncern (MCC) Produkty Verbatim są sprzedawane w ponad 120 krajach, a oferta obejmuje m.in. optyczne nośniki pamięci, napędy USB, karty pamięci, dyski twarde, dyski SSD , akcesoria do urządzeń mobilnych, oświetlenie LED i filamenty do drukarek 3D

są sprzedawane w ponad 120 krajach, a oferta obejmuje m.in. optyczne nośniki pamięci, napędy USB, karty pamięci, dyski twarde, , akcesoria do urządzeń mobilnych, i filamenty do drukarek 3D Firma Verbatim współpracuje z CMC od lat 90. ubiegłego wieku

od lat 90. ubiegłego wieku Europejska siedziba główna Verbatim znajduje się w niemieckim Eschborn, północnoamerykańska w Charlotte, a azjatycka w Hongkongu.

Informacje o firmie CMC Magnetics