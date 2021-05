Mleko matki zawiera chemikalia – nowe odkrycie naukowców

Podczas badań nad kobiecym mlekiem, badacze odkryli w nim obecność tzw. wiecznych chemikaliów. Doniesienia są niepokojące i trwa poszukiwanie rozwiązania problemu.

Spis treści

Niemal od zawsze słyszymy, że tzw. mleko matki jest najzdrowszym pożywieniem dla niemowląt. Choć na rynku pojawia się co raz więcej zamienników, to i tak panuje ogólny pogląd, że nijak się one mają do dobrodziejstw oferowanych przez naturalne, kobiece mleko. Niestety, z najnowszych badań wynika, iż mleko matki wcale nie jest tak zdrowe, jak dotychczas sądzono. Co więcej, zawiera kilka rodzajów chemikaliów, które nie ulegają rozkładowi.

Najnowsze doniesienia naukowe zostały opublikowane na łamach Environmental Science & Technology. Zostało ono przeprowadzone przez organizację Toxic-Free Future, która jak sama nazwa wskazuje, pracuje nad eliminacją toksycznych związków z otaczającego nas środowiska. Tym razem, wzięto pod lupę mleko, wytwarzane przez matki po urodzeniu dziecka.

Niepokojące wyniki badań mleka matki

W celu analizy pobrano próbki mleka od pięćdziesięciu kobiet i przebadano pod kątem obecności różnego rodzaju związków, w tym związków perfluoroalkilowych oraz związków polifluoroalkilowych, czyli tzw. PFAS. Są to, tak zwane wieczne chemikalia, ponieważ niemal nie ulegają rozkładowi.

Niestety, obecność PFAS odkryto we wszystkich przebadanych próbkach. Co więcej, wyszczególniono ich aż 16 rodzajów w pobranym mleku matek, w tym 12 z nich było obecnych w ponad 50% wszystkich, oddanych do analiz materiałów.

Pochodzenie chemikaliów w kobiecym mleku i sposób na zaradzenie problemowi

W jaki więc sposób PFAS trafiają do ludzkiego organizmu? Najczęściej przez bezpośredni kontakt, np. w fabrykach lub za sprawą zanieczyszczonej wody, a także opakowań spożywczych oraz produktów zawierających te związki, jak np. lakier do paznokci, tusz do rzęs, nić dentystyczna, a nawet niektóre szampony.

Problemem jest też to, że wieczne chemikalia nie tylko nie nie rozkładają się, ale mają też tendencję do kumulowania się w organizmie, co oczywiście może być szkodliwe dla zdrowia. Tym bardziej niepokojąca jest świadomość, że związki te są obecne w mleku matki i wraz z nim są przekazywane karmionym dzieciom.

Niestety, nie wynaleziono jeszcze skutecznej metody usuwania PFAS ani ze środowiska, ani z ludzkiego organizmu. Trwają jednak prace nad metodą, uwzględniającą rozkład związków przy pomocy określonych szczepów bakterii lub elektorchemicznego utleniania.

