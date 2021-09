Mniejszy znaczy wolniejszy? iPhone 13 mini ma słabszą ładowarkę

Apple ograniczyło wydajność ładowania MagSafe w iPhone 13 mini. Czy decyzja ta wpłynie na czasy ładowania?

W zeszłym roku Apple wprowadziło magnetyczny port do ładowania MagSafe. Z dokumentacji technicznej wiemy, że pozwala on na 15 W ładowanie bezprzewodowe, ale w modelu mini moc została ograniczona do 12 W.

Oryginalne akcesoria do iPhone 13 Źródło: apple.com

Właśnie dowiedzieliśmy się, że również tegoroczny iPhone 13 mini nie jest w stanie ładowania się z wykorzystaniem portu MagSafe z pełną mocą.

Ze względu na ograniczenia termiczne producent po raz kolejny zdecydował się na ograniczenie maksymalnej mocy ładowania o 3 W.

Z oficjalnej dokumentacji technicznej firmy Apple wynika, że iPhone 12 mini otrzyma wolniejsze - 12 W ładowanie z wykorzystaniem portu MagSafe. W przypadku ładowania przewodowego możemy liczyć na identyczną moc jak w przypadku droższych i większych braci.

Czasy ładowania iPhone'a 13 mini będą takie same jak w większych odpowiednikach. Wszystko ze względu na obecność mniejszego ogniwa, które równoważy zastosowanie wolniejszego systemu ładowania.

Warto dodać, że to nie pierwsza dziś wiadomość o systemie MagSafe. Informowaliśmy już, że iPhone 13 Pro nie jest w pełni kompatybilny z ładowarką MagSafe Duo.