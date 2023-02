Mobilna fotografia to przyszłość rozwoju smartfonów, a Galaxy S23 Ultra wie o tym doskonale!

Tegoroczna odsłona flagowców Samsunga z serii Galaxy S zostanie zaprezentowana już dzisiaj.

Spis treści

Galaxy S23 Ultra zadebiutuje podczas wydarzenia Galaxy Unpacked

Rozwój technologii na rynku mobilnym wyraźnie zwolnił, a największym przełomem ostatnich lat są z całą pewnością elastyczne ekrany. Nowe rozwiązanie wyewoluowało do poziomu, w którym zgięcie wyświetlacza jest niemalże niewidoczne podczas codziennego użytkowania, a idealnym przykładem tego rozwoju jest zeszłoroczna Motorola RAZR 2022. Mam jednak wrażenie, że klasyczne telefony mają do zaoferowania coraz mniej nowości i stają się wyraźnie podobne do siebie. Żeby to dostrzec wystarczy przyjrzeć się podzespołom użytym do konstrukcji większości tegorocznych flagowców lub smartfonów, które zadebiutowały pod koniec zeszłego roku.

W ostatnim czasie na rynku pojawiły się takie topowe modele jak Xiaomi 13 Pro, OnePlus 11 czy Vivo X90 Pro+. Wszystkie te urządzenia zostały oparte na tym samym procesorze, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Każdy z tych modeli wykorzystuje także Androida 13 i oferuje podobną ilość pamięci RAM (8 GB lub 12 GB, wyjątkiem jest OnePlus wyposażony w maksymalnie 16 GB) oraz podobną ilość miejsca na pliki użytkownika, która wykorzystuje najnowszą technologię pamięci UFS 4.0. Na myśl nasuwa się więc pytanie - co sprawia, że jeden flagowiec jest lepszy od pozostałych?

Zobacz również:

Mobilna fotografia to przyszłość rozwoju smartfonów

Na pierwszy rzut oka smartfony różnią się od siebie designem oraz nakładką od producenta. Mam jednak wrażenie, że wybór między konstrukcją wysepki z aparatami (a to zazwyczaj najsilniej wyróżniający się element) lub preferencje dotyczące konkretnych rozwiązań systemowych są rzeczami mocno subiektywnymi i w małym stopniu pozwalają na porównanie nowych flagowców. Na szczęście pozostaje jeszcze jedna istotna kwestia, która może nam pomóc w wyborze odpowiedniego smartfona, a są nią możliwości fotograficzne urządzenia.

Wydaje się, że Samsung dostrzegł iż zastój na rynku mobilnym można przełamać wyraźnym rozwojem aparatu, a Galaxy S23 Ultra jest na to świetnym przykładem.

Fot. PhoneArena / Źródło: Samsung

Tegoroczne modele od koreańskiego producenta mają zachęcać przede wszystkim wyjątkowymi możliwościami kamer, co mogliśmy zauważyć już na pierwszych materiałach promocyjnych. Galaxy S23 Ultra zostanie wyposażony w algorytmy oraz rozwiązania techniczne, które pozwolą mu na wykonanie lepszych zdjęć przy słabym dostępie do światła, a Samsung już w pierwszej reklamie zapowiada "epickie noce" co z całą pewnością jest obietnicą dla fanów astrofotografii.

To jednak nie koniec, bo najważniejszym elementem, który odróżnia model Ultra od tańszych wariantów smartfona jest aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix. Nie będzie to pierwszy telefon na rynku z tak szczegółowym obiektywem, ale warto zauważyć, że w sprzedaży nie ma zbyt wielu flagowców z 200 Mpix kamerą (do konkurencji w tym segmencie można zaliczyć Xiaomi 12T Pro oraz Motorole Edge 30 Ultra).

Samsung wydaje się dostrzegać, że większość topowych flagowców zaczyna oferować podobną wydajność i kieruje swój marketing w inną stronę. Już zeszłoroczny model Ultra oferował wyjątkowe możliwości fotograficzne (na przykład 100-krotny zoom cyfrowy), a jego następca może wznieść się w tym aspekcie na wyższy poziom. Premiera flagowca rozpocznie się dzisiaj o godzinie 19:00, a wszystkie informacje na temat wydarzenia oraz link do transmisji znajdziecie tutaj.