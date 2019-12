Mobilna odsłona PUBG rozbiła bank i wygenerowała już 1,5 miliarda dolarów przychodu

Jak wynika z najnowszych informacji opublikowanych przez analityków z Sensor Tower, popularna gra z gatunku battle royale - PUBG, przyniosła już 1,5 miliarda dolarów przychodu i to tylko w wersji przeznaczonej na urządzenia mobilne.

Wydana w 2017 roku gra Playerunknown's Battlegrounds (obecnie bardziej znana jako PUBG) w dużej mierze przyczyniła się do popularyzacji i rozwoju gatunku znanego jako battle royale. Choć obecnie, pod względem popularności, produkcja ta znajduje się w cieniu Fortnite od Epic Games, to wciąż posiada ogromną społeczność graczy, szczególnie na urządzeniach mobilnych. Według najnowszych raportu opublikowanego przez firmę analityczną Sensor Tower - mobilna odsłona PUBG wygenerowała swoim twórcom już 1,5 miliarda dolarów przychodu.

Na wstępie warto podkreślić, że na ten imponujący wynik złożyły się osiągnięcia PUBG Mobile (wersja globalna) oraz Peace Elite (specjalna edycja gry przygotowana na rynek chiński). Znacznie więcej wygenerowały wersje przeznaczone na system iOS - 1,08 miliarda dolarów. Użytkownicy smartfonów z Androidem dorzucili do wspólnej puli "zaledwie" 438 milionów dolarów.

Co ciekawe, choć Peace Elite zadebiutowało na chińskim runku dopiero w maju tego roku (czyli niemal rok po premierze PUBG Mobile), to gracze z tamtego regionu już zdążyli zdeklasować innych pod względem wydanych pieniędzy. Wersja gry na iOS-a przyniosła 614 milionów przychodu, co przekłada się na blisko 40 procent całej kwoty! Dla porównania amerykańscy gracze PUBG Mobile wygenerowali 293 miliony dolarów, co przekłada się na niecałe 20% ogólnego przychodu.

Według wyliczeń Sensor Tower, mobilna odsłona PUBG należy do grona najpopularniejszych i najbardziej dochodowych gier na rynku. W samym tylko listopadzie bieżącego roku, przychody z produkcji przekroczyły 70 milionów dolarów. Co ciekawe, w zeszłym miesiącu popularny battle royale ustąpił miejsca jedynie grze Candy Crush Saga, której udało się zarobić ponad 88 milionów dolarów.

źródło: sensortower.com/gizmochina.com