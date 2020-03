Mobilny Intel Xeon W-10885M z rodziny Comet Lake-H już niedługo w stacjach roboczych

Intel szykuje nowy procesor dedykowany do najwydajniejszych komputerów przenośnych.

Intel w ostatnim kwartale 2019 roku zaprezentował w końcu swoje procesory dziesiątej generacji. Po raz pierwszy pokazano dwie rodziny, które znacząco różnią się od siebie architekturą. Niestety podczas premiery zapomniano o wydajniejszych układach do laptopów dla graczy oraz stacji roboczych. Ma to się zmienić w najbliższym czasie.

Źródło: intel.com

Do sieci przedostały się informacje na temat dwóch nadchodzących procesorów z rodziny Intel Xeon. Wiadomość została przekazana przez Momomo_Us. Rodzina procesorów Intel Xeon 10 generacji charakteryzować się będzie wysokimi zegarami taktowania sięgającymi nawet powyżej 5 GHz.

Już wkrótce na rynku powinny pojawić się kolejne układy należące do dziesiątej generacji. Tym razem do sklepów trafią wydajniejsze jednostki przeznaczone do mobilnych stacji roboczych oraz sprzętu dla graczy.

Rodzina Comet Lake S składać się będzie z procesorów Intel Xeon oraz Core.

Flagowymi przedstawicielami Comet Lake-S będą układy Intel Xeon W-10885M oraz Xeon W-10855M. Specyfikacja obu układów trafiła właśnie do sieci.

Po nowym modelu procesora Xeon W-10885M możemy spodziewać się, że zaoferuje osiem rdzeni oraz szesnaście wątków, co już samo w sobie mówi o ogromnej wydajności układu. Nie zabraknie 16 MB pamięci podręcznej. W chwili obecnej nie znamy bazowej częstotliwości taktowania, ale w trybie Turbo rdzenie zostaną podkręcone do 5,3 GHz. Oznacza to, że układ będzie bardzo podobny do Intel Core i9-10980HK. Oba procesory mają podobne częstotliwości taktowania oraz pozostałe parametry.

Słabszy model Xeon W-10855M zaoferuj sześć rdzeni oraz dwanaście wątków. W tym przypadku możemy liczyć na taktowanie procesora w trybie Turbo ustawione na 5,1 GHZ.

TDP obu układów ma wynosić zaledwie 45 W, czyli tyle samo, co w przypadku innych mobilnych procesorów do wydajniejszych komputerów.

Układy z rodziny Xeon charakteryzować się będą obsługą technologii takich, jak ECC, vPro Platform Eligibility czy Intel Trusted Execution Technology. Funkcje te nie są dostępne w układach Core.

Źródło: wccftech.com