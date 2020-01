Modele iPhone 2020 mogą mieć 6GB RAM - ale nie wszystkie

Najnowsze doniesienia na temat tegorocznych modeli iPhone mówią o czterech modelach. Dwa z nich mają mieć 6GB RAM, a dwa pozostałe?

Przeciek pochodzi o dwóch analityków - są nimi Timothy Arcuri i Munjal Shah. Zgadzają się z przeciekiem z listopada 2019, kiedy to inny analityk podał do wiadomości, że dwa najmocniejsze modele iPhone 12 Pro będą mieć 6GB RAM. A dzisiaj dowiadujemy się, że cztery modele iPhone 12 mogą wyglądać następująco:

iPhone 12 6,7": trzy obiektywy aparatu tylnego z sensorem 3D i 6GB RAM

iPhone 12 6,1": trzy obiektywy aparatu tylnego z sensorem 3D i 6GB RAM

iPhone 6,1": dwa obiektywy aparatu tylnego i 4GB RAM

iPhone 5,4": dwa obiektywy aparatu tylnego i 4GB RAM

Ponadto wszystkie cztery mają mieć wyświetlacze OLED. Chociaż mamy dopiero styczeń, a nowe modele telefonów Apple pojawią się najwcześniej w trzecim kwartale, już pojawiają dziesiątki plotek i przecieków na ten temat, a niektórzy analitycy szacują nawet, że dostawy nowego modelu w 2020 roku wynosić będą od 80 do 85 milionów sztuk. Istnieją także rozmaite spekulacje co do obsługi 5G. Jednak ja na razie to po prostu wróżenie z fusów - choć może okazać się, że fusy te naprawdę pokazują przyszłość.

