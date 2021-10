Modlitwa o lepsze dni - Netflix zapowiada Oscarowy film

Na platformie Netflix pojawi się meksykański film, który został oficjalnie zgłoszony do konkursu o statuetkę Oscara. Zobacz zwiastun!

Siedemnastego listopada premierę ma film "Modlitwa o lepsze dni" w reżyserii Tatiany Huezo. Nie jest to byle jaki tytuł, gdyż został on zgłoszony do statuetki Oscara w kategorii najlepszy międzynarodowy film fabularny. Fabuła skupia się na historii trzech dziewczynek, które połączyła przyjaźń w trudnych czasach, gdy bycie młodą kobietą równało się z niebezpieczeństwem.

Modlitwa o lepsze dni

reż. Tatiana Huezo

Pośród makowych pół w górzystym regionie Meksyku trzy dziewczynki po dramatycznych przejściach, które zgotował im kartel narkotykowy, szukają ukojenia w przyjaźni.

Reżyseria: Tatiana Huezo

Obsada: Ana Cristina Ordonez Gonzalez, Blanca Itzel Perez, Camila Gaal, Marya Membreno, Giselle Barrera Sanchez, Alejandra Camacho, Maryra Batalla, Jose Estrada, Julian Guzman Giron, Norma Pablo, Memo Villegas, Teresa Sanchez

Gatunek: Dramat

Kategorie: Mroczny

Kategoria wiekowa: 16+

Film "Modlitwa o lepsze dni" oraz inne tytuły będą dostępne na platformie Netflix — zarejestruj się i oglądaj już od 29 zł za miesiąc. Sprawdź także listę premier i nowości października, tutaj.

