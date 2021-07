Moduł stacji kosmicznej odleciał i zmienił się w kulę ognia – nagranie i zdjęcia

Roskosmos opublikował materiał, na którym widać, jak jeden z modułów ISS - Pirs, odłącza się od stacji i leci w na spotkanie z ziemską atmosferą. Widok, jak z filmów.

Cóż, nikt nie ukryje, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) ma już swoje lata i choć jej dalsza przyszłość stoi pod znakiem zapytania, to ogromna instalacja oraz nadzorujący ją specjaliści nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Najlepszym tego dowodem jest dzisiejsza misja, mająca na celu dołączenie do ISS nowego modułu o nazwie Nauka, jak sama nazwa wskazuje – przeznaczonego głównie do prowadzenia badan naukowych. Aby jednak implementacja nowego obszaru była możliwa, należało się najpierw pozbyć starego, nie będącego już w najlepszym stanie modułu. Nastąpiło to w poniedziałek, z czego nagranie opublikowała właśnie Rosyjska Agencja Kosmiczna – Roskosmos, a materiał znajdziecie je poniżej.

Kosmiczna kula ognia na materiałach

Pirs, bo taką nazwę nosił, został stworzony przez Rosjan, jako wkład tamtejszej agencji kosmicznej w ISS. Dotychczas był to jeden z najstarszych elementów stacji.

Moduł Pirs (nazywany także DC-1), wraz z przymocowaną do niego sondą kosmiczną Progress został odłączony od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, aby zrobić miejsce dla modułu Nauka. Dołączenie nowego elementu odbędzie się dziś i będzie transmitowane na żywo, a szczegóły wraz z materiałem filmowym znajdziecie tutaj.

