Moją Skodę Enyaq iV obsługuję zdalnie z każdego miejsca

Nowoczesny samochód posiada na pokładzie mnóstwo innowacyjnych rozwiązań. W Skodzie Enyaq iV możesz zarządzać nimi z poziomu swojego smartfona z odpowiednią aplikacją. Sprawdź rozwiązanie Skoda Connect, które pozwala modyfikować ustawienia pojazdu zdalnie.

Spis treści

Obecność nawigacji satelitarnej, dużego ekranu do obsługi multimediów, cyfrowych zegarków, a nawet wyświetlacza przeziernego Head Up display w nowoczesnym aucie nikogo już nie dziwi. Nowe pojazdy posiadają na pokładzie coraz więcej wyposażenia dodatkowego, które jeszcze kilka-kilkanaście lat temu znaliśmy głównie z filmów Sci-Fi.

Skoda Enyaq iV

W elektrycznej Skodzie Enyaq iV znajdziemy najnowszy system inforozrywki z 13 calowym wyświetlaczem i cyfrowym zestawem wskaźników. Rozwiązanie to zintegrowano z wbudowaną kartą SIM 4G LTE, która sprawia, że samochód jest stale podłączony do Internetu. Dzięki tym elementom możemy na bieżąco pobierać aktualizacje map, informacje o utrudnieniach i natężeniu ruchu drogowego, tworzyć hotspot Wi-Fi dla pasażerów pojazdu oraz uzyskać dostęp zdalny do auta z wykorzystaniem naszego smartfona.

System inforozrywki z 13 calowym ekranem

Skoda Connect to pakiet usług pozwalających zarządzać naszym samochodem wprost ze smartfona z systemem operacyjnym Android lub iOS. Dostęp do portalu Skoda Connect uzyskamy również z poziomu strony internetowej. Jak działa Skoda Connect oraz jakie możliwości oferuje?

Skoda Connect – dostęp do samochodu w zasięgu ręki

Dostep do samochodu najczęściej uzyskujemy dzięki kluczykowi, który może przybierać różne formy. Czasami zdarza się, że auto wyposażone jest w kartę lub dostęp bezkluczykowy. W przypadku Skody Enyaq iV dostęp do wybranych funkcji naszego pojazdu uzyskamy zdalnie z dowolnego miejsca na ziemi. Potrzebujemy jedynie dostępu do sieci, smartfona z systemem Android lub iOS oraz aplikacji MySKODA, którą łatwo pobierzemy z Google Play oraz App Store.

Dostęp zdalny w samochodzie elektrycznym ma jeszcze większe możliwości

Funkcje dostępu zdalnego do samochodów zaczęły pojawiać się już kilka lat temu. Producenci pozwalają sprawdzić status pojazdu, zdalnie zamknąć lub otworzyć drzwi oraz okna. Skoda w najnowszym modelu Enaqy iV posunęła się o krok dalej.

Aplikacja mobilna MySKODA pozwala nam zarządzać całym procesem ładowania pojazdu oraz przygotowywać auto do odjazdu.

Ładowanie Skody Enyaq iV

Skoda Connect – wymagania aplikacji MySKODA

Aby skorzystać z usług Skoda Connect musimy pobrać na naszego smartfona aplikację MySKODA. Znajdziemy ją w App Store i Google Play. Co ciekawe aplikacja dostępna jest również na zegarki Apple Watch. Oznacza to, że status pojazdu sprawdzimy także wprost z naszego nadgarstka.

MySkoda na zegarku Apple Watch MySkoda na zegarku Apple Watch MySkoda na zegarku Apple Watch

Program dostępny jest na urządzenia z systemem operacyjnym iOS 12 lub nowszym, watchOS 3.0 lub nowszym oraz Android.

Decydując się na zakup Skody Enyaq iV w pakiecie dostajemy trzy lata usług Skoda Connect za darmo.

Portal Skoda Connect na komputerze - licencje na usługi zdalne

Aby skonfigurować rozwiązanie wystarczy, że zainstalujemy aplikację MySKODA na naszego smartfona, zarejestrujemy się w SKODA ID i dodamy nasz samochód wpisując lub skanując jego numer VIN (tylko w przypadku modelu Enyaq iV). Usługi Skoda Connect zostaną automatycznie aktywowane, a my będziemy mogli cieszyć się zdalnym dostępem do naszego pojazdu.

MySKODA – możliwości aplikacji

Aplikacja MySKODA umożliwia nam dostęp do wirtualnego garażu, w którym znajdziemy nasze pojazdy marki Skoda z dostępem do usług Skoda Connect.

MySKODA - ekran domowy MySKODA - zasięg i ładowanie

Na ekranie domowym przywita nas miniaturka naszej Skody Enyaq iV. Na dolnej części wyświetlacza znajdziemy informacje o zasięgu, statusie pojazdu oraz zbliżającej się wizycie w serwisie.

Po kliknięciu w samochód zostaniemy przekierowani do menu, które pozwoli skorzystać z wszystkich możliwości aplikacji.

Skoda Enyaq iV – inteligentne ładowanie z aplikacją MySKODA

Usługi Skoda Connect w połączeniu z aplikacją mobilną MySKODA pozwalają inteligentnie zarządzać ładowaniem naszego pojazdu. Użytkownik może ustawić limit poziomu naładowania akumulatora oraz zdalnie zablokować kabel.

MySKODA - zasięg i ładowanie MySKODA - ustawienia ładowania MySKODA - limit naładowania akumulatora

Dzięki tym rozwiązaniom możemy zdalnie w dowolnym momencie rozpocząć lub zakończyć ładowanie.

MySKODA – inteligentne przygotowanie auta do jazdy

Każdy wie, że wsiadanie do nagrzanego samochodu w lato jest bardzo nieprzyjemne. Dzięki aplikacji MySKODA możemy zdalnie przygotować nasz pojazd do jazdy. Wystarczy, że na urządzeniu mobilnym ustawimy optymalną dla nas temperaturę i klikniemy przycisk włącz klimatyzację.

Ustawienia zdalnej klimatyzacji MySKODA - podgrzewanie foteli

Samochód automatycznie uruchomi klimatyzację, a my po kilku minutach wsiądziemy do schłodzonego lub rozgrzanego pojazdu. Z poziomu MySKODA możemy również aktywować ogrzewanie szyb oraz foteli. Z funkcji tych skorzystamy w mroźne zimowe poranki.

Co ważne przygotowanie do jazdy może odbywać się podczas ładowania. Oznacza to, że samochód nie straci energii z akumulatorów wysokowoltowych na schłodzenie/nagrzanie wnętrza - prąd pobierany jest z sieci.

MySKODA – harmonogram odjazdu

Posiadasz swoją rutynę i w podobnych godzinach wyjeżdżasz z domu? Aplikacja MySkoda pozwala utworzyć dwa harmonogramy odjazdu. Dzięki nim auto o danej godzinie będzie przygotowane do jazdy. Wnętrze zostanie schłodzone/ogrzane do zadanej przez Ciebie temperatury, a Ty nie będziesz musiał za każdym razem ręcznie aktywować klimatyzacji lub wsiadać do nagrzanego pojazdu.

MySKODA - harmonogram klimatyzacji MySKODA - harmonogram klimatyzacji

Usługi serwisowe wprost z naszego smartfona

Pakiet łączności Skoda Connect i aplikację MySKODA możemy wykorzystać również w celu dogodnego umówienia się na wizytę serwisową. Każdy użytkownik pojazdu doskonale wie, że odpowiedni serwis to gwarancja niezawodności i długowiecznej eksploatacji.

Skodę Enyaq iV umówimy na przegląd serwisowy, wymianę opon lub naprawę gwarancyjną z wykorzystaniem aplikacji MySKODA. Wystarczy, że wybierzemy rodzaj usługi, podamy dwa pasujące nam terminy i odpowiemy na kilka prostych pytań. Usługa Skoda Connect automatycznie znajdzie najbliższą autoryzowaną stację obsługi i umówi nas na wizytę w serwisie.

MySKODA - Autoryzowana Stacja Obsługi zajmująca się serwisem pojazdu MySKODA - umówienie wizyty w serwisie MySKODA - umówienie wizyty w serwisie

Skoda Connect to nie tylko dostęp zdalny. To również cyfrowa instrukcja obsługi Twojego pojazdu

Z usług Skoda Connect skorzystamy również na naszym komputerze. Po uruchomieniu strony Skoda Connect i zalogowaniu się z wykorzystaniem naszego konta Skoda ID uzyskamy dostęp do wybranych funkcji.

Portal Skoda Connect na komputerze - widok podsumowania

Z poziomu portalu Skoda Connect sprawdzimy datę ważności pakietu Skoda Connect oraz przejdziemy do interaktywnej instrukcji obsługi, która pozwoli zapoznać się z najważniejszymi funkcjami pojazdu.

Portal Skoda Connect na komputerze - dostęp do cyfrowej instrukcji obsługi

Skoda Connect – użyteczny dodatek dla każdego posiadacza elektrycznego Enyaqa iV

Skoda Connect w połączeniu z aplikacją mobilną MySKODA to świetny dodatek dla każdego posiadacza elektrycznej Skody Enyaq iV. Rozwiązanie to pozwala wygodnie zarządzać ładowaniem pojazdu oraz umożliwia wcześniejsze przygotowanie samochodu do jazdy.

Dodatkowo Skoda Connect zapewnia dostęp do stale aktualnych map drogowych, listy stacji ładowania oraz hotspotu Wi-Fi# dla pasażerów naszego auta. To nowoczesne rozwiązania, które z pewnością uprzyjemnią każdą podróż.