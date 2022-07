Moje wrażenia po premierze Asus ROG Phone'a 6 [06.07.2022]

Właśnie zakończyła się transmisja prezentująca nowy gamingowy smartfon marki Asus. Przyznaję, że telefon zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie i uważam, że pod wieloma względami będzie on najsilniejszym urządzeniem na rynku mobilnym.

Spis treści

Specyfikacja oraz cena urządzenia

Asus ROG Phone 6 będzie pierwszym smartfonem opartym na procesorze Snapdragon 8+ Gen 1 i jednocześnie dostępnym w globalnej dystrybucji.

Tajwańska marka została uprzedzona jedynie przez debiut telefonów Xiaomi z serii 12S, ale chińskie flagowce doczekały się jedynie premiery na swoim rodzimym rynku.

Urządzenie zostało wyposażone w duży 6.78 calowy ekran z - tutaj chwila ciszy dla wyświetlaczy innych flagowców - 165 Hz odświeżaniem obrazu. Równie szybkim odświeżaniem może pochwalić się jedynie Nubia Red Magic 6, jednak żaden smartfon Samsunga, Xiaomi czy Apple nie stanowi dla Asusa konkurencji na tej płaszczyźnie.

W bezpośrednim porównaniu wydajności tajwański smartfon deklasuje konkurencję. Należy jednak pamiętać, że wykorzystuje on procesor, który jest o rangę wyżej niż jednostki, na których oparte zostały konkurencyjne modele.

Źródło: Asus

ROG Phone 6 dostępny będzie w kilku wariantach, od których uzależniona zostanie jego cena.

Wersja z 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na pliki użytkownika - 999 Euro (około 4740 zł)

Wersja z 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB miejsca na pliki użytkownika - 1149 Euro (około 5450 zł)

Wersja Pro z 18 GB pamięci RAM oraz 512 GB miejsca na pliki użytkownika - 1299 Euro (około 6170 zł)

Źródło: Asus

Co zrobiło na mnie największe wrażenie

Oglądając prezentację Asusa, wiedziałem czego mogę się spodziewać.

Nie byłem więc zaskoczony, kiedy producenci pochwalili się topową specyfikacją oraz świetnym ekranem. Jest jednak kilka aspektów, które zrobiły na mnie wrażenie, a pierwszym z nich są szerokie możliwości kontroli nad ładowaniem baterii.

Źródło: Asus

Asus zaprojektował swojego nowego flagowca tak, by użytkownik mógł w jak największym stopniu dbać o żywotność baterii.

Dzięki takiemu podejściu producent udostępnia nam trzy tryby ładowania, a najciekawszym z nich wydaje mi się Alarm Clock Charging. Polega on na tym, że kiedy podłączmy nasz smartfon do ładowania na noc to osiągnie on 100% baterii o godzinie, na którą ustalimy naszą pobudkę. Dzięki temu zapobiegamy zużywaniu się ogniwa, a bateria będzie nam służyć znacznie dłużej.

Kolejną funkcją, która bardzo mi się spodobała jest ekran na pleckach urządzenia w modelu Pro.

Źródło: Asus

Możemy dostosowywać informacje, które będą na nim wyświetlanie.

Wśród opcji są między innymi powiadomienia, alerty z gry, przychodzące połączenia, czy stan naładowania urządzenia. To drobna, a jednocześnie bardzo unikalna funkcja.

Wśród moich osobistych ulubieńców jest również obecność gniazda jack oraz głośniki stereo, które już w poprzednim modelu były jednymi z najlepiej brzmiących na rynku smartfonów.

Źródło: Asus

Asus ROG Phone 6 vs Samsung Galaxy S22 Ultra

ROG Phone 6 prawie na każdej płaszczyźnie dominuje nad modelem Galaxy S22 Ultra, a największe różnice będą tyczyły się procesora, pamięci RAM oraz baterii.

Tajwański smartfon oparty jest na Snapdragonie 8+ Gen 1, który wypada w testach znacznie lepiej niż procesory użyte w Samsungu - czyli starszy Snapdragon 8 Gen 1 oraz Exynos 2200.

Ponadto oferuje on aż do 18 GB pamięci RAM, podczas gdy S22 Ultra posiada w najwyższej wersji "zaledwie" 12 GB pamięci operacyjnej.

Różnice widoczne są również w baterii. Asus nie tylko zadbał o lepszą optymalizację ładowania, ale i wyposażył swój smartfon w baterię o pojemności 6000 mAh. To aż o 1000 mAh więcej niż w urządzeniu Samsunga.

Źródło: Asus

Przewagą Galaxy S22 Ultra pozostaje jednak aparat, który oferuje świetne oprogramowanie oraz zoom optyczny. Taki argument przemówi być może do wielu fanów mobilnej fotografii, ale raczej nie będzie kartą przetargową Samsunga, by przekonać do siebie graczy.

Istnieje jeszcze jeden powód, dla którego być może warto zdecydować się na S22 Ultra, a jest nim wieloletnie wsparcie systemu.

Asus oferuje jedynie dwa lata aktualizacji, a to oznacza, że w 2025 roku (a może nawet już w 2024 roku) nie otrzymamy najnowszej wersji Androida. Zupełnie inaczej do tej kwestii podchodzi Samsung, którego smartfony otrzymują aż czteroletnie wsparcie. Sam jestem właścicielem modelu Galaxy S10+ i upgrade do Androida 13 będzie pierwszą aktualizacją od premiery, która ominie mój telefon.