Moment 2 dla Windows 11 22H2 / znamy datę wydania Moment 3

Druga duża aktualizacja dla Windows 11 pojawi się w przyszłym roku, ale już pojawiają się pierwsze informacje na temat jej zawartości.

Aktualizacja Moment 1 pojawiła się 18 października i przyniosła w końcu możliwość korzystania z kart w Eksploratorze Plików. Z tego, co wiemy z poprzednich informacji, takich Momentów będzie co najmniej cztery. Drugi ma pojawić się w 2023 roku - prawdopodobnie w jego pierwszej połowie - jednak póki co nie ma konkretnej daty. Mamy natomiast pierwsze informacje na jego temat.

Pojawiły się one podczas ósmego już dorocznego webcastu dla uczestników programu Windows Insider. Pokazano w trakcie jego trwania efekty działania aktualizacji, nad którą wciąż pracują inżynierowie Microsoftu. Jak wiemy, build Windows 11 po jej wprowadzeniu będzie nosił oznaczenie 23003. Na nagraniu widzimy m.in. zmianę Paska Zadań na zoptymalizowany pod kątem tabletów i obsługi dotykowej. Na poniższym zapisie webcastu możesz zobaczyć to pod koniec 33 minuty.

Niestety - jak na razie to wszystko, co możemy powiedzieć na temat. Kolejne informacje powinny pojawiać się w następnych tygodniach.

AKTUALIZACJA 31.10.2022

Microsoft przypadkowo zdradził informacje na temat aktualizacji Moment 2. Dowiadujemy się, że zostanie udostępniona w styczniu 2023 roku, a jest już dostępny preview build “23003.ni_moment_directdash_dev1.221018-160”. Widać go zresztą na poniższym webcaście. Nie będzie on jednak dostępny dla Insiderów - to wersja wewnętrzna, przeznaczona do testowania przez inżynierów oraz pracowników działu Microsoftu odpowiedzialnego za rozwój Windows.

AKTUALIZACJA 11.11.2022

Do kanału beta trafił build 22623.885. Odnaleziono w nim testowe ID, nie tyko dla Momentu 2, ale również Momentu 3. Moment 2 to 39281392 (MTestUx13), a Moment 3 to 41655236 (MTestUx14). Może to oznaczać, że Microsoft już pracuje nie tylko nad dwójką, ale również trójką.

AKTUALIZACJA 12.12.2022

W sieci pojawiły się kolejne przecieki na temat Moment 3 oraz Moment 4. Mają Test ID nazwane odpowiednio MTestUx14 oraz MTestUx15. Wciąż jednak brak konkretnych dat ich wprowadzenia, ale biorąc pod uwagę czas, w jakim publikowane są aktualizacje, można zakładać, że Moment 3 będzie gotów w marcu lub kwietniu 2023 roku.

AKTUALIZACJA 15.12.2022

Moment 3 ma zostać opublikowany w maju 2023 roku. Jest to w sumie logiczne, ponieważ premiera Windows 11 23H2 ma nastąpić w połowie września tego samego roku. Wszystko wskazuje zatem na to, że Moment 2 to luty, Moment 3 to maj, a Moment 4 to sierpień, a potem nastąpi duża aktualizacja Windows 11.

Źródło: Neowin, Windows Latest