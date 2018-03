Monitor UHD dla fotografika

Popularyzacja rozdzielczości UHD, która coraz częściej trafia pod strzechy, ma swoją genezę w potrzebach rynków profesjonalnych. W przypadku monitorów desktopowych konstrukcje UHD oferują sporą przestrzeń roboczą w połączeniu z doskonałą jakością obrazu, co przekłada się na komfortową pracę. Doskonałym przykładem profesjonalnego zastosowania rozdzielczości UHD są monitory przeznaczone dla fotografików oraz osób pracujących przy obróbce zdjęć i grafiki.

27-calowy monitor NEC MultiSync EA275UHD wydaje się jednym z ciekawszych modeli na rynku oferującym prócz rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli także dodatkowe funkcjonalności, których nie ma w większości produktów konkurencyjnych, a dzięki którym monitor zyskuje bardziej profesjonalny wymiar. Wyposażony w zaawansowany, matowy panel IPS NEC MultiSync EA275UHD potrafi nie tylko wyświetlać obraz o jasności 350 cd/m2, ale i dość znacznie ją obniżyć (nawet do 40 cd/m2) w przypadku pracy wieczornej lub w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu do obróbki fotografii. Dodatkowo NEC EA275UHD operuje na palecie ponad jednego miliarda możliwych do wyświetlania kolorów. Sam panel zapewnia bardzo szerokie kąty widzenia, co w przypadku 27-calowej powierzchni roboczej ma spore znaczenie.

Jednym z ciekawszych aspektów elektroniki monitora jest fakt, że posiada on programowalną tablicę LUT. To oznacza, że NEC EA275UHD może być sprzętowo kalibrowany w zakresie reprodukcji kolorów, poprawnego odwzorowania skorelowanej temperatury barwowej, poziomu jasności bieli i czerni, a także samej linearyzacji panelu. Cechy te do niedawna zarezerwowane były tylko dla specjalistycznych monitorów graficznych kosztujących krocie. Dzięki oprogramowaniu producenta NEC SpectraView można w prosty sposób skalibrować monitor, tak że reprodukcja obrazu stoi na praktycznie referencyjnym poziomie. Gdyby tego było mało, monitor ma również możliwość wyłączenia modułu overdrive przyśpieszającego czas reakcji piksela, sprawiając, że odwzorowanie koloru w obrazach ruchomych staje się jeszcze lepsze! Obraz do monitora dostarczany może być za pomocą 10-bitowego złącza Display Port (co jest zalecane ze względu na wysoką jakość połączenia), złącza HDMI lub DVI. Monitor posiada również zestaw złączy USB 3.0 pozwalający w prosty sposób korzystać z dodatkowych urządzeń, chociażby magazynujących dane.

Ergonomia NEC EA275UHD stoi na bardzo wysokim poziomie. Ekran monitora można regulować na wysokość w zakresie 130 mm, obracać na postawie, pochylać, a także pracować w trybie portretowym dzięki funkcji pivot. Producent nie zapomniał o zadbaniu o ekologię. Na frontowej ramce ekranu znajdują się dwa czujniki odpowiedzialne za automatyczną regulację jasności w zależności od mocy światła w pomieszczeniu, a także czujnik wyzwalający automatyczne wyłączenie monitora, jeżeli nikt nie znajduje się w ściśle określonej przestrzeni przed panelem. Co ciekawe, zakres tej przestrzeni można regulować z poziomu menu OSD. Producent podkreśla, że monitor ma tak dobre odwzorowanie kolorów, a tym samym szarości, że może pracować również z obrazami medycznymi w standardzie DICOM.

Nie ulega wątpliwości, że NEC MultiSync EA275UHD jest ciekawą propozycją dla osób szukających mocnego sprzętu o doskonałej jakości wyświetlanego obrazu w rozdzielczości UHD.

Artykuł powstał we współpracy firmą: