Monitor dla graczy MSI Optix G32C4 Curved w promocyjnej ofercie - taniej o 300 zł

Dzisiaj w gorącym strzale x-kom pojawił się monitor MSI Optix G32C4 Curved, który można kupić w całkiem ciekawej promocji.

Monitor MSI Optix G32C4 32" to sprzęt przeznaczony głównie dla graczy, który tylko dzisiaj można kupić za ok. 1199 zł w sklepie x-kom. Urządzenie charakteryzuje się częstotliwością odświeżania wynoszącą 164 Hz, 1-milisekundowym, bardzo szybkim czasem reakcji matrycy oraz zakrzywionym, gamingowym wyświetlaczem (1500R). Został wyposażony w technologię AMD FreeSync oraz Anti-Flicker i Less Blue Light. Ekran pozbawiony ramek oraz szeroki, 178-stopniowy kąt widzenia ekranu ma zapewniać jeszcze większe wrażenia z rozgrywki.

Specyfikacja:

Przekątna ekranu: 31,5"

31,5" Rodzaj matrycy: LED, VA

LED, VA Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

1920 x 1080 (FullHD) Częstotliwość odświeżania ekranu: 165 Hz

165 Hz Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

16,7 mln Technologia synchronizacji: FreeSync

FreeSync Złącza: HDMI - 2 szt., DisplayPort - 1 szt., Wyjście audio - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

HDMI - 2 szt., DisplayPort - 1 szt., Wyjście audio - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Technologia ochrony oczu : Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego

: Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego Szerokość: 710 mm

710 mm Wysokość (z podstawą): 510 mm

510 mm Głębokość (z podstawą): 249 mm

Urządzenie jest objęte 36-miesięczną gwarancją producenta.

Zobaczcie również: Black Friday 2020 - Amazon już rusza z pierwszymi wyprzedażami