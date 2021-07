Monitor do home office: 5 kluczowych cech, które usprawnią pracę Twojej organizacji

Niezależnie od tego, czy Twoja praca odbywa się w trybie stacjonarnym czy zdalnym, odpowiedni monitor będzie miał kluczowy wpływ na efektywność Twoich działań. Wskazujemy 5 cech monitora, które należy weryfikować w pierwszej kolejności i szczegółowo omawiamy ich znaczenie dla komfortu oraz skuteczności pracy.

Zarówno w biurze jak i podczas Home Office, solidny monitor jest zasadniczym elementem wygodnej, a co za tym idzie - wydajnej pracy. Nie wystarczy jednak, aby był to zwykły ekran, na którym wyświetlane są informacje. Nowoczesne monitory nie tylko pokazują obraz - choć to oczywiście podstawa - ale także pełnią szereg innych funkcji, które ułatwiają życie oraz wspomagają pracę. Jakie to funkcje?

Właściwy rozmiar ekranu

Podstawą jest dobranie monitora o wielkości, która umożliwi wygodną pracę. Rozmiar powinien być dopasowany do wykonywanych działań. Na przykład - jeśli często korzysta się z kilku otwartych dokumentów, szeroki ekran umożliwi ich wygodne wyświetlanie koło siebie. Ogólnie zalecane wielkości monitorów do pracy to co najmniej 24 cale. Dlaczego akurat tyle? Jest to rozmiar zapewniający dobrą widoczność tekstu, grafik oraz innych elementów na ekranie. Należy przy tym pamiętać, że im większy ekran, tym większy obszar roboczy ma się przed oczami. Aby objąć spojrzeniem cały wyświetlacz, należy siedzieć w odległości dopasowanej do jego gabarytów.

Ale na tym nie koniec - istotna jest również rozdzielczość oraz zastosowane technologie. Jeśli praca to w większości Word, tabelki w Excelu czy inne narzędzia stricte biurowe (jak CMS), wówczas wystarczy rozdzielczość Full HD, czyli 1920 x 1080 pikseli. I nie ma z tym problemu, na rynku jest wiele modeli spełniających to wymaganie. Taką propozycją jest np. Philips 243B1JH. Dlaczego akurat ten model? Otóż zastosowano w nim panel IPS z szerokimi kątami widzenia, zapewniający pokrycie palety sRGB na poziomie 105%. Ma on także bardzo praktyczne rozwiązanie technologiczne - jest nim SmartContrast. Dzięki zaawansowanym algorytmom automatycznie dopasowywana jest jasność podświetlenia oraz poziom kontrastu do wyświetlanych treści.

Zarówno w przypadku pracy, zwłaszcza z grafiką, zdjęciami czy filmami, jak i podczas oglądania filmów lub grania w gry wideo,warto postawić na wyższe rozdzielczości - jak QHD (2560 x 1440 pikseli). Jest ona dostępna przede wszystkim w bardzo zaawansowanych modelach, które oprócz tego oferują również inne praktyczne rozwiązania. Na przykład VESA DisplayHDR 400 pozwala wnieść rozrywkę na wyższy poziom,będąc gwarancją wysokiej jasności, głębokiego kontrastu i żywych kolorów.

Wbudowana kamerka Windows Hello

Kamerka Windows Hello to wygodne rozwiązanie, łączące w sobie dwie ważne cechy. Po pierwsze - umożliwia zalogowanie się na konto Microsoft (a co za tym idzie - do systemu Windows) za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy. W ten sposób nie tylko pozwala codziennie zaoszczędzić kilka sekund, ale również gwarantuje, że do systemu nie dostanie się żadna osoba niepowołana. Po drugie - zapewnia wysoką jakość obrazu podczas wideokonferencji i eliminuje konieczność zakupu osobnej kamerki. Monitory Philips wyposażone w kamerkę Windows Hello oferują ciekawe rozwiązanie - gdy jest nieużywana, można ją schować w obudowie. Dzięki temu w przypadku włamania na maszynę haker nie będzie w stanie śledzić użytkownika.

Wszechstronny port USB-C

Porty USB-C nie tylko umożliwiają podpięcie pamięci przenośnej bezpośrednio do monitora i odtwarzanie zapisanych na niej plików multimedialnych oraz wyświetlanie grafik. Monitor ze złączem USB-C 3.1 pozwala na korzystanie z niego w charakterze stacji dokującej, co umożliwia nie tylko wygodne przesyłanie plików wszelkiego rodzaju, ale ładowanie w tym samym czasie baterii laptopa. Możesz dzięki jednemu przewodowi podpiąć mysz, klawiaturę oraz monitor. A nikt nie lubi nadmiarowej ilości kabli - dzięki temu oszczędzisz sporo miejsca!

Monitory korzystające z technologii DisplayLink oraz DaisyChaining to ciekawe rozwiązanie, gdy pracujemy przy stanowisku wielomonitorowym lub kiedy komputer nie ma wolnych wyjść wideo. W przypadku DisplayLink zyskujemy możliwość podpięcia ekranu np. do laptopa przy pomocy zwykłego złącza USB. DaisyChaining pozwala natomiast połączyć monitory (nawet 4!) bezpośrednio ze sobą, a tylko jeden z nich wpiąć do komputera. Dzięki temu możemy nie tylko rozwiązać problem z liczbą wyjść wideo, ale także ograniczyć ilość kabli przy biurku.

Funkcja KVM

KVM to doskonałe rozwiązanie dla osób, które używają w trakcie pracy dwóch komputerów, ale tylko jednego ekranu. Funkcja ta pozwala łatwo przełączać się między dwoma urządzeniami. Dzięki temu można obsługiwać je jednym zestawem peryferiów i za pomocą jednego monitora. Na wyświetlanie obrazu z dwóch komputerów jednocześnie pozwala Technologia MultiView, która może pracować w trybie Picture In Picture lub Picture By Picture. Taką funkcję posiada m.in. monitor Philips 346P1CRH.

Energooszczędność

Dbałość o środowisko naturalne jest powszechna również wśród producentów monitorów. Ale nowoczesne rozwiązania to nie tylko optymalizacja zużycia energii, choć oczywiście jest to podstawa. Dlatego wprowadzane są różne rozwiązania - np. technologia PowerSensor. Specjalny czujnik sprawdza, czy użytkownik znajduje się przed ekranem. Jeśli nie wykryje obecności człowieka, wówczas automatycznie obniża jasność podświetlenia.

Na tym nie koniec. Inna technologia, LightSensor dopasowuje natomiast podświetlenie ekranu do warunków świetlnych panujących w pomieszczeniu. Dokonuje tego, korzystając z czujnika światła, co pozwala mu na dokładne ustalenie jego natężenia. To nie tylko bardzo ekologiczne rozwiązanie , ale i znacznie podnoszące komfort używania monitora na co dzień. Obie te technologie pozwalają na zmniejszenie zużycia energii aż o 70%!

Pamiętając o tych pięciu kluczowych cechach, bez problemu znajdziesz monitor, który spełni twoje wymagania dotyczące komfortu pracy. Postawienie na te rozwiązania sprawi, że każda chwila spędzona przed monitorem stanie się przyjemnym doświadczeniem. A dodatkowo po pracy będziesz mógł też korzystać z monitora podczas grania czy oglądania filmów. Dodatkową zaletą jest wspieranie środowiska naturalnego oraz oszczędność energii. To kolejne cechy sprawiające, że warto pomyśleć o zmianie monitora na nowy.